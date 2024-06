Las quejas arbitrales, protagonistas en el FC Barcelona B - Córdoba CF

Un encuentro que traerá cola no solo esta semana sino que, independientemente de lo que ocurra la vuelta, ambos clubes consideran que se han visto seriamente perjudicados por la actuación arbitral. Bueno, tan solo uno de los dos se ha pronunciado de manera oficial ante los medios de comunicación, mientras que otro espera que las decisiones caigan de su lado en la vuelta. Y es que las aficiones tanto del Córdoba CF como del FC Barcelona B han elevado sus críticas en redes sociales, lo que ha supuesto un breve enfrentamiento entre unas hinchadas que comenzó durante el propio encuentro.

Y es que tras una sucesión de jugadas polémicas, la afición blaugrana -que por cierto no llenó por mil asientos un Estadio Johan Cruyff que, según la prensa local, iba a ser una auténtica caldera y que por eso no cedió más entradas a la hinchada visitante- comenzó a gritar 'Puta Córdoba' a unos 300 blanquiverdes que respondieron con una animación mucho más fuerte. A partir de ahí, el encuentro se enturbió de manera excesiva, siendo el colegiado el principal protagonista para unos u otros. De hecho, los seguidores del Córdoba CF creen que su equipo fue perjudicado en acciones claras del partido.

Y es que el Córdoba CF clamó al cielo por dos penaltis que cumplen los requisitos para ser descritos con el clásico “si lo pita, no pasa nada”, pero lo realmente claro llegó en la segunda mitad. Por un lado, Pocho cargó con demasiada dureza ante un Mati que vio como el blaugrana le pisó el tobillo después de que este llegase demasiado tarde, siendo una tarjeta roja más que clara pero que el colegiado decidió amonestar únicamente con amarilla. Minutos después, este futbolista fue el encargado de materializar el empate en el electrónico del Johan Cruyff.

Aun así, aquí no se quedó la cosa porque, antes de esta última acción, Antonio Casas robó el esférico en una falta botada por Pelayo y encaraba totalmente solo la meta de Marc Vidal, hasta que Ramo Andrés decidió anular dicha ocasión por no estar ubicado el balón en el sitio correspondiente. Si tenemos en cuenta la filosofía del colegiado antes de este hecho, no debería haber parado el juego debido a que daba más margen a la hora de que los jugadores ejecutasen tanto el saque de banda como el tiro libre, pero, esta vez, no fue así.

Por su parte, el FC Barcelona también ha elevado sus críticas a nivel de club, no en acciones puntuales que decantasen la balanza en su favor o en contra, pero sí en faltas puntuales que Ramo Andrés debía estar más firme o incluso en una sucesión de pérdidas de tiempo de Carlos Marín que no fueron sancionadas. Así las cosas, su técnico Rafa Márquez explicó a pie de campo que el colegiado no había favorecido el espectáculo, confirmando sus dudas por la acción de Antonio Casas y pidiendo un choque más justo en la vuelta. Asimismo, Iván Ania no quiso entrar en polémica en su comparecencia en la sala de prensa a pesar de que, incluso, le preguntaron por posibles “triquiñuelas” también para la vuelta. El ambiente se empieza a caldear y aún quedan seis días para el duelo final.