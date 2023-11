Otro problema en la medular: la cara y la cruz para Álex Sala en un mismo partido

De la euforia máxima a la desazón total por tener que parar de nuevo. Otra vez obligado, aunque ahora por un tiempo mayor. Álex Sala regresaba este domingo a la convocatoria del Córdoba CF tras haber cumplido en Málaga su periodo de sanción por acumulación de amarillas. Una baja muy sensible y que se unía a los numerosos problemas que está teniendo el plantel en esa zona del terreno de juego. De hecho, el centrocampista es una pieza fundamental para Iván Ania, habiendo participado en todos los encuentros hasta la fecha (a excepción, como es lógico, de ese duelo en la Rosaleda), y siendo titular en la mayor parte de ellos. En este caso no partió de inicio, aunque el técnico no dudó en sacarle cuando más difícil estaba el partido. Y es que faltaba poco menos de media hora y los ceutíes habían logrado volver a nivelar la contienda.

Pero lo cierto es que su efecto fue inmediato, pues pocos minutos después de saltar al terreno de juego, se destapó con un verdadero golazo desde la frontal para volver a poner a los suyos de nuevo por delante. Un testarazo directo a la escuadra tras un gran servicio de Simo y que ilusionaba de nuevo a El Arcángel. Euforia máxima al tratarse, además, de su primer tanto como cordobesista.

Precisamente sobre ello habló posteriormente en sala de prensa, mostrándose “contento por el gol”, aunque el resultado final dejaba ese regusto agridulce ya que “teníamos el partido cerca y nos han vuelto a empatar”. Con todo, subraya que ve que “el equipo está dando pasos hacia delante cada partido. En el campo del Málaga hicimos un gran partido y hoy de nuevo. Jugamos bien, sabemos a lo que jugamos y esa es la línea”, aunque con la necesidad de “intentar” solucionar esos “pequeños detalles que hacen que encajemos gol”.

Igualmente, sobre la acción del gol indicó que saltó al césped y “sabía que tendría alguna” y “cuando he visto que Simo me la ha dado, no me ha hecho falta pensar mucho, he chutado y ha ido dentro”.

Sin embargo, tras esa acción se produjo el desgaste físico, que, finalmente, se ha traducido amargamente en una lesión. Así es, el propio Iván Ania confirmó minutos después de finalizar la contienda que Álex Sala “se lesionó cuando estábamos con diez jugadores” y tuvo que “meter a Casas de centrocampista”. El mismo jugador reconoció que se había hecho daño y que “las sensaciones no son muy buenas, veremos a ver qué sale en las pruebas”. Este mismo lunes pasó la revisión médica, de la que aún se desconoce el parte oficial, aunque todo hace indicar que no podrá vestirse de corto en los próximos encuentros.

Esa alegría inmensa del gol pasó a un lado más amargo, ya no solo por el empate final, sino también por las propias molestias que sufrió durante los compases finales del encuentro. Es más, los compañeros de Diario Córdoba han expuesto que podría perderse los próximos tres o cuatro partidos por una lesión en el isquiotibial, aunque desde el club se confía en que la misma no sea de mucha gravedad, a la espera de más pruebas en profundidad.