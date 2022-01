El pistolero silencioso del Córdoba CF

En silencio. Un futbolista, en la mayoría de los casos, siempre quiere beneficiar al grupo antes que buscar su rendimiento personal, encontrando antes los resultados colectivos que los individuales. De hecho, un jugador finalmente se le recuerda por lo que ha conseguido en una entidad en concreto y no por cuál fue su rendimiento en una temporada en específico. Por ello, hay profesionales que pasan desapercibido en un club que está logrando unos resultados increíbles, como es el caso del Córdoba CF. El primer plantel califal sigue dando una lección en el Grupo IV de Segunda RFEF y uno de sus principales baluartes, a pesar de que está pasando inadvertido en las últimas semanas, es Adrián Fuentes.

El jugador madrileño ha realizado una actuación estelar ante el Xerez Deportivo con sus dos goles y una asistencia que valieron para que el Córdoba CF consiguiese una victoria importantísima, asentándose así aún más en la primera posición del Grupo IV de Segunda RFEF. Con este doblete, Adrián Fuentes acumula ocho tantos en lo que va de temporada, siendo el segundo máximo goleador de toda la tabla clasificatoria, y únicamente superado por su compañero Willy Ledesma. Además, el ariete ex del Real Murcia está logrando estos números a través de un trabajo constante y de manera silenciosa. Aun así, esta labor tenía que sobresalir en algún momento y su regularidad, en cuanto a goles se refiere, le ha alzado como uno de los jugadores que más en forma están de la primera plantilla blanquiverde.

Tras la buena actuación del pasado domingo, Adrián Fuentes pasó por la sala de prensa de El Arcángel y admitió el gran vestuario que existe en la actualidad. "Yo me siento acogido desde el primer minuto. Hay un gran grupo y con mucha humildad. Eso te aporta tanto en lo individual como en lo colectivo", añade un madrileño que recalca que su primera intención es ayudar al vestuario. "Yo sé que tengo esa polivalencia y me siento cómodo tanto si juego en la banda como cuando lo hago de delantero, que es mi posición natural. Es cierto que estoy rindiendo en la banda derecha, pero todo lo que sea aportar al equipo, me hace feliz y espero seguir aportando más". Entretanto, Fuentes alabó la racha que el Córdoba CF está consiguiendo, aunque no quiere entrar en excesos de confianza. "Eso es lo que parece, pero esto es fútbol y se te puede dar la vuelta a la tortilla en cada momento. Tenemos que estar constantemente concentrados y exprimir al máximo a los compañeros para seguir mejorando y conseguir el objetivo".

Por otro lado, el futbolista madrileño subrayó la grandeza que significa vestir la camiseta del Córdoba CF. "Es diferente. Me he sentido muy parecido cuando era joven en el filial del Lorca que fue un año muy parecido en una categoría más baja, pero la diferencia es que en este año la división es mucho más fuerte y que al final el Córdoba es un gran club y se siente desde que sales al banquillo o cuando estás en la calle. Es un salto de calidad", asevera un profesional que solo piensa en el "trabajo" y el "esfuerzo". "En el Murcia trabajaba, pero no daba los frutos y aquí es todo lo contrario. Todo lo que sea ayudar al equipo, genial", mientras que también califica su estancia en el país del Golfo Pérsico, ya que "en Baréin ha sido muy bonito". "Nos ha servido mucho para seguir compitiendo y no perder ritmo", culmina.