Omar Perdomo, otra baja por Covid-19 para el Córdoba CF

Se siguen acumulando los problemas para el Córdoba CF. Si ya eran conocidas las bajas de José Cruz y José Alonso por lesión, y este jueves se hizo oficial la ausencia de Antonio Casas al dar positivo en Covid-19, ahora se ha dado a conocer que otro futbolista más no será de la partida el próximo domingo a causa de la pandemia. En efecto, ha sido el propio Germán Crespo el que ha confirmado en la sala de prensa que Omar Perdomo no podrá ser convocado para el duelo del próximo domingo frente al Cádiz B debido a que ha dado positivo en las últimas horas. Por tanto, el jugador, del que no se ha conocido aún el alcance de su infección, permanece ya aislado en su domicilio, al igual que ocurre con el delantero rambleño, quien sí explicó a través de sus redes sociales que se encontraba sin síntomas.

Antonio Casas, positivo en Covid-19

Saber más

De este modo, una baja significativa más para el plantel blanquiverde ante un duelo muy complicado, al darse fuera de El Arcángel y frente a un equipo dependiente. Asimismo, el técnico granadino ha apuntado que "Felipe Ramos lo intentó el martes, pero no podremos contar con él alguna que otra semana", confirmándose también que Carlos Marín volverá a ocupar de nuevo la titularidad en portería.