Germán Crespo: “Tendremos que adaptarnos a las circunstancias”

Mantener una dinámica positiva no es para nada sencillo. El trabajo y el esfuerzo a veces no se ven recompensados en los resultados finales y esto hace que no se crea en la labor diaria que uno realiza. Por su parte, al Córdoba CF le está pasando totalmente lo contrario debido a que los números que está cosechando a lo largo de la presente temporada se quedarán subrayados a lo largo de su historia. Gracias a esto, la entidad blanquiverde comanda la clasificación del Grupo IV de Segunda RFEF, aunque todavía queda un camino extenso por recorrer. Para ello, el equipo dirigido por Germán Crespo viajará este domingo a la Ciudad Deportiva El Rosal con la firme intención de sumar nuevamente tres puntos que le afiancen aún más en el liderato de la tabla clasificatoria. El técnico nazarí, en su paso por la sala de prensa, ha admitido que está tranquilo a pesar de la última racha que su plantilla ha cosechado lejos de El Arcángel.

Primeramente, el preparador granadino ha alabado el trabajo que el Cádiz B realizó a lo largo de la primera vuelta del campeonato regular y prevé un partido difícil. "Ya llevan cinco semanas donde están sumando y es un campo complicado. Tendremos que adaptarnos a las circunstancias para traernos los tres puntos", añade un Crespo que se muestra tranquilo con el rendimiento del equipo lejos de Córdoba. "Lo que queremos es ganar todos los partidos. Tendríamos cierta incertidumbre si no lo hubiéramos hecho bien, pero el equipo lo ha hecho bien en todos los partidos como Ceuta, Las Palmas y Mensajero, allí nos anularon tres goles legales. Estaría preocupado si no se hiciera el mismo juego que en casa, pero es que se generan las ocasiones. Tenemos que tener mucha más finalización".

Por otro lado, el filial gaditano ha cambiado de sistema en las últimas semanas y es un factor a tener en cuenta este mismo domingo. "La primera parte de la liga jugaba con linea de cuatro y ahora está jugando con tres centrales. Los dos carrileros se meten en la línea de cinco y te quita más verticalidad. Ha tenido alguna que otra baja importante y va a ser un partido complicado. Ellos le dan mucha importancia a la portería a cero. Me imagino que casi todos los equipos cambian su planteamiento así que ya veremos el domingo", asevera un Crespo que "conoce" a la perfección a sus rivales y anuncia las bajas que tendrá el Córdoba CF este fin de semana. "No vamos a contar con los dos centrales titulares (Alonso y Cruz) y los positivos por Covid-19 como son Antonio Casas y Omar Perdomo. Felipe Ramos lo intentó el martes, pero no podremos contar con él alguna que otra semana", apunta.

Entretanto, el viento es otra pieza clave de este mismo choque y un factor del que el ex técnico blanquiverde Pablo Alfaro se quejó abiertamente a lo largo del año pasado, por lo que Germán Crespo ya ha trabajado para ello. "Los años anteriores no se ha regado y ha estado seco, por ello no hemos regado el nuestro para adaptarnos. La ventaja que tenemos nosotros es que intentamos jugar por abajo. El Cádiz B va a vivir de ser directos y lo que tenemos que intentar es tener la concentración", admite un técnico que alaba el trabajo de la dirección deportiva en las últimas renovaciones acaecidas. "Es una cosa que queríamos todo el mundo. Poder asegurarte el futuro de jugadores importantes de cara al año que viene y a ese posible ascenso, como entrenador me gusta. Son jugadores que están teniendo plena confianza", culmina.