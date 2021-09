Un acto lleno de esperanza

La ilusión del primer día. El Córdoba CF tiene como principal objetivo de ascender a Primera RFEF durante la actual temporada después de una campaña donde el rendimiento de la primera plantilla no fue el mejor y acabó con el descenso de la entidad a la cuarta categoría de este deporte a nivel nacional. Por ello, la directiva sabe que es necesario un vestuario comprometido y que la afición siga estando con su equipo en unos momentos muy delicados en lo que se refiere a lo puramente deportivo. Aun así, la normalidad sigue su curso y el club vuelve a realizar un acto tradicional, ya que los capitanes han realizado la ofrenda floral al Custodio de la ciudad en la Basílica del Juramento de San Rafael. Una cita retrasada en el tiempo, ya que, y en tiempos de prepandemia, el equipo competía en Segunda División y el campeonato regular daba su particular pistoletazo de salida durante el mes de agosto. Sin embargo, el presente curso comienza en septiembre, con la calor aminorando y creando un buen ambiente previo al inicio de la batalla.

Y es que el objetivo está claro desde primera hora. Tras la pasada temporada donde todo lo que pudo salir mal, salió mal, el Córdoba CF trabaja para devolver al primer plantel a la tercera categoría del fútbol nacional y, para ello, mantienen las tradiciones que este club ha ido realizando a lo largo de toda su historia. La entidad blanquiverde ha llevado a cabo la típica ofrenda floral al Custodio de la ciudad de Córdoba en la Basílica del Juramento de San Rafael y han estado presentes tanto los cuatro capitanes de la primera plantilla -Javi Flores, Miguel de las Cuevas, Bernardo Cruz y Willy Ledesma-, como la directiva, dirección deportiva y miembros del cuerpo técnico -Javier González, Raúl Cámara, Juan Gutiérrez Juanito y Germán Crespo-, aunque el que ha tomado la palabra ha sido uno de los principales representantes del vestuario.

Por su parte, Javi Flores quiere alcanzar el principal objetivo de la entidad blanquiverde y explica que, a pesar de lo sucedido en los últimos encuentros de este tramo de preparación, las sensaciones son buenas. "Hemos tenido partidos muy buenos y otros no tan buenos, pero eso es lo normal en la pretemporada. Contra equipos de Primera RFEF hemos tenido un nivel bueno. Hoy entrenando he tenido otra sensación. La sensación de que el domingo se compite y la intensidad ha sido otra. Ya se va viendo que esto se acerca y a ver si somos capaces de empezar con buen pie, cogiendo confianza y ritmo", añade un capitán que vuelve a un campo fetiche para él. "Además de ganar la última vez, hice un gol bonito en una época que no lo estaba pasando bien. Esperemos repetir victoria porque empezar con buen pie es importante".

Mientras tanto, el apodado como mago de Fátima ha querido recalcar que quiere, al menos, repetir el inicio de la campaña regular para dar confianza al grupo. "El año no empezamos mal porque ganamos las dos primeras jornadas y la tercera se empató, pero es que era una temporada muy corta. A la nada que pinchabas un poco, ibas mal. Empezar bien con tanta exigencia es muy importante porque te da confianza e involucras aún más la gente", asevera un Flores que espera "disfrutar" este curso liguero. "Hay que pedirle salud porque es más importante que el resto de las cosas, pero a nivel deportivo que tengamos una temporada bonita. Ojalá disfrutemos y que consigamos el objetivo a largo plazo". Por último, el profesional cordobés deja a un lado las metas individuales y apuesta por un año en el que el Córdoba ascienda en el mes de mayo. "El año pasado solo tuve la lesión en el mes de enero, pero sí es verdad que no tuve continuidad con Pablo Alfaro y eso me costó más. Los objetivos que tengo ahora son más colectivos que individuales y espero que se cumplan, aunque también quiero jugar lo más posible", culmina.