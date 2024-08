La necesidad del Córdoba CF de hacer goles para ser competitivo

Tras el periodo de preparación típico de las pretemporadas, el Córdoba CF ya aborda la que será su primera semana de competición real. La vuelta al fútbol profesional del conjunto blanquiverde está a la vuelta de la esquina, aunque lo cierto es que las sensaciones heredades de esta pretemporada son dispares. Por un lado, lo cierto es que los califas tan solo han perdido un partido, el último, ante el Málaga CF. Por otro, también cabe remarcar que no se ha logrado vencer en ningún duelo, más allá de las victorias llegadas desde las tandas de penaltis.

El combinado blanquiverde ha sido el rey del empate en su periodo clasificatorio. Los partidos sin goles imperaron en el triangular de Sanlúcar, ante Cádiz CF y Atlético Sanluqueño, así como el Trofeo Colombino. En el II Puertas de Córdoba, los de Iván Ania anotaron su primer y único gol de la pretemporada (Jacobo), aunque el Rayo Vallecano empataría y los califas se acabarían imponiendo en los penaltis. Así, el único batacazo preocupante ha sido el que ha puesto el broche final, con esa derrota ante un igual como el Málaga CF, también recién ascendido, y que ha contado con el mismo -poco) tiempo preparatorio que el Córdoba CF tras el tardío ascenso de ambos a través del play off.

Sin embargo, la calma debe imperar, al menos de momento. Así lo recordó el propio Iván Ania al término del duelo ante el Málaga CF, remarcando que “en pretemporada los resultados no son importantes”, y que todos “sabemos lo que son” estos periodos preparatorios, donde las vistas están puestas en que el técnico asturiano tenga “el mayor número de jugadores disponibles en Miranda del Ebro”. Aún así, sí que ha aseverado Ania que ha sido “una pretemporada más corta de lo habitual”, en la que han “intentado trabajar el mayor número de conceptos posibles”, con una concentración en Montecastillo que les ha venido “muy bien”.

Pero, por otro lado, las sensaciones no han acabado siendo positivas. El Córdoba CF, en palabras del propio Ania, no estuvo cómodo “en ningún momento en el campo” ante el Málaga CF, encajando así dos goles a pesar de que los malacitanos contaron “con algunas ocasión para hacer algún gol más”. Los blanquiverdes también tuvieron sus opciones, pero no fueron capaces de hacer “ese gol que nos acercara en el marcador”. Y así, Ania también remarcó que su Córdoba CF no fue “el equipo que es habitualmente, y de ahí la derrota”.

Por lo tanto, el balance del partido que hace el ovetense no es positivo, ya que querían acabar con esas buenas sensaciones y con un buen resultado de cara a coger confianza para el primer partido liguero. Sin embargo, lo cierto es que también sirve como llamada de atención, como recordatorio de que “nadie va a regalar nada” en LaLiga Hypermotion, en una temporada en la que “si no se es competitivo, no va a haber nada que hacer”. Por lo tanto, ha enfatizado Iván Ania que necesitan ser “más competitivos”, ya que “aparte de tener el balón, necesitamos ver la portería rival e intentar hacer goles que, al final, es lo que te da las victorias”,

Así, el Córdoba CF cierra la pretemporada con un bagaje de, sobre el campo, cuatro empates y una derrota, aunque con dos victorias, de esos cuatro empates, en la tanda de penaltis. Jacobo se alza como el primer y único anotador del equipo, y Rayo Vallecano y Málaga CF son los únicos equipos que han logrado hacerle gol al Córdoba CF. Así, queda mucho que mejorar, que asentar y que afinar de cara a un estreno liguero en el que el CD Mirandés ya espera para tratar de darle una bienvenida con derrota al Córdoba CF a LaLiga Hypermotion.