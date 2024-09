Monterrubio fija en 6,1 millones de euros el límite salarial actual del Córdoba CF

Aunque no de manera oficial, puesto que LaLiga tiene previsto anunciarlo la próxima semana, pero ya Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, ha resuelto públicamente una de las cuestiones que más incertidumbre generaba en torno a las posibilidades económicas actuales del conjunto blanquiverde. No es otra cosa que el límite económico del que dispone la entidad en cuanto al coste de plantilla, que a día de hoy se fija en 6,1 millones de euros. De los cuales, el grueso afecta a la plantilla inscribible, que son todos los futbolistas con licencia del primer equipo, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico; mientras que 950.000 euros son para la no inscribible, que es cantera, filial, equipo femenino y el resto del cuerpo técnico.

En este sentido, el dirigente ha admitido no estar de acuerdo con esa cifra límite, aunque ha añadido que “este es el límite de cierre, pero el inicial fue de 4,6. Durante el mercado hemos ido subiendo a 6,1”, además de aseverar que, durante el periodo de fichajes, lo han consumido “casi en su totalidad”, por lo que parece díficil que lleguen refuerzos del mercado de agentes libres, aunque “tenemos ya herramientas preparadas para seguir aumentando”.

Ampliación de capital por parte de la propiedad

El CEO ha puntualizado que 1,7 millones era el máximo que se podía ampliar por parte de la propiedad “cuando empezamos la negociación. Es una cosa que nos va a ayudar y nos va a seguir ayudando, pero no es algo que te pase a otro escalón”, añadiendo que “la competición prohíbe la inyección de capital, salvo esa ampliación. Todo lo que inyecten desde Baréin no tiene efecto en el coste de plantilla. Yo veo bien que todo vaya a destinado a la Ciudad Deportiva u otros asuntos”.

De este modo, insiste en que “LaLiga nos obliga a ser sostenibles. Ganamos en ticketing a muchos clubes con los que competimos, pero perdemos con muchos en derechos audiovisuales”, donde la competición “aporta unos cinco millones de euros”, aunque “estoy seguro que será más al final de la temporada”.

Esa ampliación, tal y como ha reconocido el CEO, ya se ha hecho previamente desde Baréin y “nos hemos comprometido a lo largo de la temporada”. La ampliación tiene un tope del 25% de la cifra de negocio del club“, que abarca el ticketing, derechos audiovisuales y venta de jugadores, entre otras cosas. En definitiva, Monterrubio sentencia con que ”desde un punto de vista económico, la temporada pasada éramos más competitivos. No existía control de LaLiga y nuestros propietarios podían ingresar todo lo que fuese necesario“.

Finalmente, respecto al valor de la plantilla ha detallado que esta campaña se parte desde unos 8 millones, mientras que la temporada 2023-24 se finalizó con 5,3, por lo que ha habido un aumento considerable. “Tenemos muy equilibrado el salario de nuestros jugadores. Hay dos escalones. Tendría que ser un jugador muy diferencial para romper eso”, ha apostillado.