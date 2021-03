El efecto Loreto, a prueba ante el Córdoba

Una dura prueba ante un rival en alza. Tras la victoria ante el Linares Deportivo, líder del Grupo IV-B, el Córdoba ha dado un paso hacia adelante en su lucha por volver a Segunda División. Sin embargo, la última dinámica negativa cosechada por los blanquiverdes ha hecho que el club califal aún no dependa de sí mismo por entrar a la segunda fase con posibilidades de ascender. Aun así, los chicos dirigidos por Pablo Alfaro intentarán conseguir tres triunfos en el tramo final de la competición liguera, aunque sus enfrentamientos no son nada fáciles. El primero tendrá lugar este fin de semana en El Arcángel ante una plantilla que permutado el entrenador y ha dado sus frutos desde su debut. De hecho, el ex jugador blanquiverde, José Luis Loreto, comanda ahora la primera plantilla de un Real Murcia que consiguió vencer la jornada pasada al Yeclano Deportivo (1-0) y siguen con la intención de entrar en esos tres primeros puestos antes de que termine la primera fase de la Segunda División B.

Un conjunto pimentonero que no comenzó del todo bien una nueva andadura en la tercera categoría del fútbol español. Tras debutar en la competición liguera con un empate ante el Sevilla Atlético en el Estadio Enrique Roca (1-1), los chicos dirigidos, en aquel entonces, por Adrián Hernández lograron su primera victoria en esta temporada frente al Lorca Deportiva en el Estadio Francisco Artés Carrasco con un doblete de Alberto Toril (1-2). Sin embargo, pronto comenzarían los problemas al encadenar siempre una victoria y un empate hasta recibir al Córdoba en tierras murcianas. De hecho, el Real Murcia perdió ante el Recreativo Granada (1-2), Betis Deportivo (2-1) y en la visita del plantel blanquiverde (0-1). Aun así y a pesar de los problemas extradeportivos que rodeaban al club, el cuadro pimentonero seguía peleando por hacer un buen papel en la Segunda División B y lograron cosechar tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota, consiguiendo ganar a UCAM Murcia (1-2) y Recreativo Granada (0-1), y empatar ante El Ejido (1-1).

Por otro lado, la inestabilidad institucional hacía que el apartado deportivo no luciese tanto como debía. Por ello, el mercado invernal fue una auténtica montaña rusa para un Real Murcia que vio como su goleador Chumbi se iba en dirección a Marbella, aunque ha logrado suplir esta baja con jugadores de garantías como es el caso de Verza, futbolista con pasado blanquiverde que llegó, tras rescindir contrato con el Cartagena de Segunda División, para demostrar que, pese a tener 34 años, es muy apto para la categoría de bronce del fútbol español. Aun así, el conjunto pimentonero volvió a la irregularidad en los resultados. De hecho, los pupilos dirigidos por Adrián Hernández encadenaron cuatro encuentros sin conocer la victoria, saliendo derrotados de los partidos ante el Linares Deportivo (2-0) y Betis Deportivo (0-2), más los empates cosechados ante Sevilla Atlético (1-1) y Lorca Deportiva (1-1).

Esta pobre dinámica en cuanto a resultados obligó a la dirección deportiva murciana a tomar medidas drásticas. Por ello, Adrián Hernández fue cesado como técnico de la primera plantilla y José Luis Loreto, viejo conocido en la parcela cordobesista, asumió el papel de entrenador hasta el final de la presente temporada. Y es que el ex jugador blanquiverde ha debutado con bien pie en el Real Murcia. De hecho, el cuadro pimentonero pudo conseguir la victoria después de un mes y medio sin conocerla ante un Yeclano Deportivo que plantó mucha guerra, pero que no logró darle la vuelta al electrónico del Estadio Enrique Roca. Este triunfo del plantel murciano hace que tenga una racha muy parecida a la del Córdoba. Ambas plantillas han conseguido cinco puntos de los últimos quince posibles y se han reenganchado a la pelea por la tercera plaza. Por tanto, este encuentro será decisivo para los intereses tanto de los blanquiverdes como de los visitantes.