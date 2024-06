Locura final: agotadas las últimas entradas para el Córdoba CF - SD Ponferradina

Una vez más, el Córdoba CF está dando de qué hablar, pero esta temporada no con la actualidad en los Juzgados, ni siquiera en unas oficinas de El Arcángel que en los últimos años han tenido que trabajar contrarreloj para tratar de confeccionar un proyecto deportivo que en la actualidad ha visto la luz. Y es que los chicos dirigidos por Iván Ania se juegan este mismo domingo en el recinto califal estar presentes en la final del play off para ascender a Segunda División y tanto la ciudad como la provincia se ha volcado para volver a disfrutar del balompié. No son pocas las actividades planificadas para que esa afición cordobesista despierte tras años de letargo.

Todo ello se ha visto recompensado en el aforo que habrá en El Arcángel, ya que el Córdoba CF anunció durante el pasado domingo que ya no había entradas disponibles para el duelo que los blanquiverdes se medirán ante la SD Ponferradina. Además, todo ello con el contexto de que los propios abonados tuvieron que pasar por taquillas para sacar su suplemento a mitad de los precios estipulados para la hinchada general. Por otro lado, la entidad blanquiverde puso a disposición de la institución berciana unos 600 billetes que no han sido vendidos en su totalidad, por lo que el club cordobés ha vuelto a abrir sus taquillas para vender las 300 localidades restantes y la locura ha invadido El Arenal.

‼️𝔸𝔾𝕆𝕋𝔸𝔻𝔸 la remesa de entradas que salió a la venta a las 12h para el #CórdobaPonferradina pic.twitter.com/rbJ1xQJNgI — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) June 7, 2024

Decenas de aficionados blanquiverdes se han agolpado a las taquillas de El Arcángel varias horas antes de que las entradas se pusieran a la venta, una muestra más de la locura que el Córdoba CF ha generado en una hinchada que está citada desde bien temprano en El Arenal para tanto la fan zone como para un recibimiento que está previsto a las 18:15 en la puerta cero, emulando aquella animación que se realizó en el ascenso a Primera División en 2014. Por tanto, la ilusión sigue intacta y el hype aumenta conforme las horas pasan. Eso sí, el papel ha durado apenas unos minutos, ya que el club ha notificado que se ha agotado ya esa última remesa de entradas puestas a la venta este viernes.

La fan zone comienza a ser una realidad

Por otro lado y como se ha mencionado anteriormente, el Córdoba CF anunció una fan zone para todos sus aficionados que poco a poco está convirtiéndose en realidad. La maquinaria ya está en El Arcángel y ya se puede ver tanto la barra como una carpa para resguardar de un calor que no será tan acuciante como lo visto durante la semana, con temperaturas que han sobrepasado los 40º grados.