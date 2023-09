Lluís Tarrés, tras su debut con el Córdoba CF: “Era una situación límite, pero hemos estado bien”

El joven guardameta Lluis Tarrés, que he este curso ha dado un paso adelante como portero suplente del primer equipo del Córdoba CF, tuvo este sábado ya su primera oportunidad de sumar minutos oficiales con la elástica blanquiverde. Eso sí, no fue en absoluto un estreno plácido ni tampoco llegó en un contexto habitual, puesto que el meta cordobesista saltó al terreno de juego en la recta final del primer tiempo por la expulsión de Carlos Marín por roja directa. Con 1-3 en el luminoso, aunque con la sensación de que el choque no estaba en absoluto cerrado, el conjunto califa se quedó con diez debido a una mala salida del almeriense, que impactó el esférico con la mano fuera del área, por lo que el árbitro mostró la roja como resolución.

El paso al frente necesario

“Ha sido una jugada muy compleja, desde mi posición se ha visto que ha resuelto la jugada como ha podido y el árbitro ha pensado que era fuera del área, le ha expulsado y me ha tocado salir a mí”, afirmó Tarrés sobre la expulsión de su compañero, lo cual le obligó a vestirse de corto rápidamente y saltar al césped en “una situación limite, minuto 85, mucha presión de la gente”, aunque reconoce que “estaba tranquilo”, por lo que “he sabido demostrar lo que puedo ofrecer al equipo y al final ha ido bien”.

De hecho, en esos casi diez minutos que estuvo sobre el verde (cuatro de tiempo reglamentario más cinco de prolongación), el arquero tuvo tiempo de mostrar sus habilidades con alguna que otra intervención de mérito, que demuestran que la portería califa está igualmente en buenas manos también desde la suplencia. En este sentido, Iván Ania “me ha dicho que he estado bien, que he estado seguro, que era una situación muy complicada, pero al final hemos estado bien, gracias a la defensa, a todo el equipo, hemos sabido sufrir y me voy muy contento de Murcia”, puntualiza.

Ahora le toca trabajar en una semana que se avecina intensa para él, pues la misma comenzará ya con la idea en mente de disputar los 90 minutos. Así es, ya que Marín deberá cumplir su encuentro de sanción, será Tarrés el que ocupe la portería cordobesa el próximo fin de semana. “Yo estoy preparado, entreno todas las semanas sin saber lo que va a pasar. Sé que ahora me toca a mí y que lo voy a hacer bien seguro”, apostilla.