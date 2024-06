Así llega el FC Barcelona Atlètic a su encuentro ante el Córdoba CF

Llega el último rival de la temporada para el Córdoba CF y, probablemente, sea uno de los más potentes. El FC Barcelona Atlètic, filial de la entidad culé, es el último escollo en el camino hacia el ascenso del combinado blanquiverde. El combinado catalán, que ha finalizado en tercera posición -aunque con los mismos puntos que el segundo clasificado- en el Grupo II de Primera RFEF tiene todas las características que se podrían esperar de un filial de esta envergadura: calidad, velocidad, desborde, descaro, técnica y, como es obvio, una gran falta de experiencia en una plantilla que ronda una edad media de 20 años.

Pese a ello, los resultados que han logrado los de Rafa Márquez a lo largo de la temporada disipan todo tipo de dudas ante un rival que es un claro aspirante al ascenso, tal y como ha demostrado a lo largo de la temporada, así como en el play off. Aún así, los culés no comenzaron la temporada con el mejor pie, cosechando dos derrotas en sus primeros tres partidos después de que, la pasada campaña, cayesen eliminados a manos del Real Madrid Castilla en la semifinal del play off de ascenso a Segunda División. Tras siete jornadas, los de Rafa Márquez solo atesoraban dos triunfos, ante Real Unión y Real Sociedad B, cayendo hasta la duodécima plaza.

Entonces comenzaría el autentico resurgir del equipo dependiente. Cinco victorias consecutivas bastarían para que el equipo lograse ascender hasta la segunda posición, colocándose a tan solo un punto del hasta entonces líder, la Cultural Leonesa. Precisamente el equipo leonés fue el que impidió el sexto triunfo consecutivo, doblegando a los culés (3-1) que, tras ese sprint, cayeron un poco en rendimiento. En Cornellà lograron resarcirse pero, tras ello, sumaron cinco partidos sin sumar de tres, con derrotas ante Deportivo de La Coruña (1-2), Unionistas (0-2) y Arenteiro (2-0), así como empates ante el Lugo (1-1) y la SD Ponferradina (1-1).

Pero, como se podrá apreciar, este FC Barcelona B es un equipo de contrastes, de dinámicas y de calidad. Tras los mencionados cinco encuentros sin victoria por parte de los culés, llegó la gran racha del equipo catalán. Doce encuentros consecutivos encadenaron los de Rafa Márquez sin caer derrotados, con nueve triunfos -ante Real Sociedad B (2-1), Fuenlabrada (1-2), Sabadell (0-1), Rayo Majadahonda (3-1), Cultural Leonesa (4-0), Sestao River (2-1), Teruel (2-4), Cornellà (0-1) y Osasuna Promesas (2-3)- y tres empates -SD Logroñés (1-1), Real Unión (0-0) y Arenteiro (1-1).

Esa gran dinámica similar guarda muchas similitudes con la vista en el Córdoba CF puesto que, a pesar de los espectaculares resultados, siempre se mantuvieron a rebufo de un Deportivo de La Coruña que no falló y, a la postre, acabó logrando el ascenso directo. Ese último empate ante el Arenteiro, sumado a la dolorosa derrota ante Unionistas (4-1) pusieron prácticamente fin a la lucha por el ascenso directo, así como a la gran dinámica culé. Aún con ello, los jóvenes barceloneses no tiraron la toalla y volvieron a sumar tres victorias consecutivas con la que buscaron meter presión a los coruñeses, aunque las derrotas contra el propio Dépor (1-0) y contra el Nàstic de Tarragona (1-2) hicieron que Rafa Márquez y los suyos comenzasen a fijarse en el play off.

Así, se llegó a la última jornada de competición, donde el enfrentamiento entre culés y Celta Fortuna determinaría el orden final de la tabla y, por tanto, los cruces. El FC Barcelona Atlètic se impuso (1-2) a los celtiñas para, así, completar la temporada en tercer lugar con un total de 70 puntos, los mismos con los que terminaría el Nàstic de Tarragona. Ya en el play off, los de Rafa Márquez se verían las caras ante la UD Ibiza, que lograrían despachar con doble victoria (1-2 y 5-3) en una eliminatoria trepidante para, así, llegar al duelo ante el Córdoba CF del que saldrá el último equipo ascendido a LaLiga Hypermotion.

Calidad a raudales, polivalencia y ciertas bajas sensibles

En el plano táctico, tal y como ha explicado Iván Ania en rueda de prensa, el FC Barcelona Atlètic es un equipo que se desenvuelve habitualmente en un 1-4-3-3, buscando siempre mantener la posesión y llegar al área a través de la misma. No en vano, son el segundo equipo que más porcentaje atesora, por detrás del Celta Fortuna y por delante del Córdoba CF, con más del 50% de posesión por partido. Jugadores como Héctor Fort y Marc Casadó ya han debutado con el primer equipo, aunque destaca, sobre todo, su delantera: Marc Guiu, Pau Víctor -pichichi- y Unai Hernández completan la lanza de ataque, a la que se incorpora Fort desde el lateral, así como Moha y Casadó desde la línea de interiores.

En el apartado de bajas, eso sí, Rafa Márquez tendrá las cinco lesiones que han venido acompañando al filial culé en las últimas jornadas: Iker Goujón, Naim García, Álvaro Cortés, Mbacke y Biel Vicens. A ellos se le ha sumado, de última hora, la lesión de Aleix Garrido, con molestias en su pie izquierdo. Aún así, la buena noticia para Márquez será que podrá recuperar a Fayé, después de que este haya estado concentrado con la selección de Senegal. A pesar de haber sido descartado por España, Pau Cubarsí no estará convocado para el partido, al igual que Lamine Yamal -con España en la EURO-, a pesar de tener ficha con el filial.