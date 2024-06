La afición del Córdoba CF no podrá introducir objetos de animación en el Johan Cruyff

Más y más trabas por parte del FC Barcelona a la afición desplazada del Córdoba CF hasta la ciudad condal. Después del lógico malestar que provocó la poca cantidad de entradas facilitadas por el club culé a la entidad califal de cara al duelo de ida de la final del play off de ascenso a Segunda División -apenas 150 entradas, a un precio de 31€ cada una, que provocó que no hubiese venta de las mismas por parte del Córdoba CF-, desde el club azulgrana se siguen poniendo impedimentos para que los pocos desplazados que haya en el Estadi Johan Cruyff se hagan notar lo menos posible.

Y es que, tal y como ha comunicado la peña catalana del Córdoba CF, Sangre Blanquiverde, y ha podido confirmar este medio, el FC Barcelona no ha contestado a la petición del Córdoba CF para que los desplazados puedan introducir objetos de animación, tales como bombos y megáfonos, dentro del Estadi Johan Cruyff y, por lo tanto, no podrán hacer uso de ellos en el duelo de ida de la final. Desde la propia peña se ha querido “dar las gracias al Director de Seguridad del Córdoba CF por los intentos realizados para intentar lograr meter los objetos de animación dentro del Estadio para el domingo, que se ha encontrado con un muro delante”. Así, y como conclusión a la publicación posteada en X.com, Sangre Blanquiverde ha afirmado con rotundidad que “lo que no podrán negarnos será nuestra voz”.

No es la primera vez en la que ocurre algo similar puesto que, tal y como recoge el medio barcelonés Cule Manía, el pasado mes de febrero ocurrió una situación parecida en el encuentro entre el FC Barcelona B y el Sabadell, disputado también en el Estadi Johan Cruyff. Numerosos aficionados del propio club culé denunciaron a través de las redes sociales cómo el personal de seguridad del FC Barcelona no solo les obligó a retirar sus banderas del Barça, sino que, además, se las confiscaron al finalizar el partido. Según indicaba el usuario @1899carlosfcb en X.com, eran “unas banderas totalmente normales, simplemente de un grupo de colegas que amamos el Barça. Unas banderas que han viajado a Oporto, Valencia, Bilbao, Sevilla, Amberes, Pamplona, Madrid... El primer lugar donde no nos las permiten, nuestra propia casa”.

Cabe destacar que, según el reglamento interno del recinto deportivo del FC Barcelona, están prohibidas las banderas o pancartas de tamaño mayor a 2 metros por 1 metro. Sin embargo, los aficionados de Sangre Blanquiverde, a través del propio Córdoba CF, no han recibido respuesta alguna por parte del FC Barcelona ante la intentona de acceder al estadio con cualquier objeto de animación. Aún así, desde la peña catalana se ha hecho un llamamiento a los cordobesistas que vayan a Barcelona para realizar un recibimiento al equipo a la entrada al estadio del filial culé. A las 15:30 horas arrancará la previa en el Bar L'irreBARent, ubicado a escasos 10 minutos del recinto deportivo. El corteo comenzará a las 17:45 horas, y el recibimiento está previsto a las 18:10 horas del domingo.