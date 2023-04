Un Linares en pleno cambio de dinámica amenaza al Córdoba CF

Una amenaza para el futuro más cercano del Córdoba CF pero, también, un espejo sobre el que mirarse. El Linares Deportivo es el próximo rival del conjunto blanquiverde, a la vez que se postula como un firme candidato para arrebatarle la sexta plaza al conjunto dirigido por Germán Crespo, que sigue en caída libre desde el pasado mes de diciembre y que no parece encontrar solución. Precisamente, el conjunto azulillo ha sido otro equipo que, durante estos últimos meses, ha atravesado una mala dinámica que le había llevado a descolgarse de los puestos de play off de ascenso, pero su reacción ha acabado por llegar y esta misma semana podría ocupar esa plaza de aspirante a la promoción.

Y es que los pupilos de Alberto González llegaron al relevante encuentro ante el Real Madrid Castilla, durante el pasado mes de enero -jornada 24-, a tan solo un punto de los puestos de play off. La racha era ascendente para un Linares Deportivo que había logrado remontar tras superar otra mala dinámica, que comenzó justamente con la derrota ante el Córdoba CF en el duelo de ida. En ese momento, fueron nueve los partidos que estuvieron los azulillos sin ganar, tras lo cual, lograron encadenar tres victorias consecutivas hasta llegar al mencionado encuentro en el Alfredo di Stefano contra el filial del Real Madrid.

La derrota por 2-0 ante los merengues afectó al Linares de tal forma que, pese a sumar un meritorio empate contra el Racing de Ferrol, tras ello, encadenaron tres derrotas consecutivas contra equipos de la zona baja y bien conocidos en estas últimas semanas por el Córdoba CF: AD Ceuta CF, CF Fuenlabrada y Pontevedra. Los de Alberto González tan solo lograrían sumar un punto de los quince que hubo en juego para ellos entre el 19 de febrero y el 18 de marzo, un parcial que les alejaría del play off hasta tal punto que los azulillos se ubicaron a diez puntos del quinto puesto, y a ocho del Córdoba CF.

Ahora, dos jornadas después, la remontada del Linares Deportivo es, de nuevo, un hecho. Los de Alberto González se han logrado reponer una vez más de una mala dinámica y, cuentan los dos últimos encuentros por victorias. De esta manera, sumado al encuentro que aún le resta por completar al cuadro de Germán Crespo ante el Racing de Ferrol -suspendido por el desvanecimiento de Dragisa Gudelj-, el Linares Deportivo ha logrado cerrar su distancia con los blanquiverdes hasta los dos puntos, pudiendo aprovechar el enfrentamiento de esta misma jornada para rebasarlos y dejar al conjunto califal y a Germán Crespo aún más tocados.

Y es que bien haría el Córdoba CF en poner como ejemplo de remontada lo logrado por el Linares Deportivo. Los de El Arcángel tan solo han sumado una victoria en los últimos once encuentros, habiendo caído derrotados ante Linense, Celta de Vigo B, Castilla, Fuenlabrada y Pontevedra. La reacción, aunque lleva muchas semanas anunciándose, no acaba por llegar, y lo puntos siguen esfumándose para un club califal que ya ve lo puestos de play off a cinco puntos. Una rémora difícil de remontar, pero que deberá de poner el ejemplo del Linares como un espejo ante el que mirarse.