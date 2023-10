Al límite en cada partido: el Córdoba CF, entre los más tarjeteados de Primera RFEF

Una de las estadísticas que no tiene por qué significar que hay más o menos intensidad en sus jugadas, sino que la colocación sobre el césped no es la del todo adecuada, llegando tarde en muchas acciones clave que sobrecargan de amonestaciones, sobre todo, al centro del campo. El Córdoba CF, con el paso de las jornadas, ha ido acentuando un problema que, a día de hoy, le está costando varias bajas durante algunas jornadas. Y es que la entidad blanquiverde es el tercer equipo más tarjeteado de todo el tercer escalón del fútbol español, tan solo por detrás de la AD Mérida y Tarazona, siendo el segundo en esta clasificación dentro del Grupo II.

Actualmente y antes del encuentro ante el Atlético Sanluqueño, los chicos dirigidos por Iván Ania han 29 amarillas y tres rojas, por lo que se colocan en el podio de los equipos que más amonestaciones han visto en las primeras ocho jornadas disputadas. De hecho, el Córdoba CF ya ha sufrido varias bajas por esta problemática, ya que Álex Sala cumplió el ciclo de amarillas en el duelo frente a la AD Mérida, mientras que Carlos Marín y Kike Márquez, este último en estas dos ocasiones, vieron una roja en los choques ante Real Murcia -en el caso del guardameta-, San Fernando y nuevamente ante el conjunto emeritense.

Tanto es así que el capitán blanquiverde tampoco estará presente en el duelo ante el Atlético Sanluqueño y está a una amarilla de cumplir el ciclo, tal y como lo hizo Álex Sala. Por otro lado, los once jugadores que más minutos acumulan en la escuadra titular del Córdoba CF han sufrido, al menos, una amonestación. Un dato curioso que viene a reflejar no solo la intensidad del plantel -no tiene por qué tener relación una cosa con la otra- sino que los varios desajustes defensivos que adolece una entidad califal que en la actualidad tiene que pensar cómo trabajar este aspecto, aunque sea más que complicado como avanzó Iván Ania en una de sus comparecencias ante los medios de comunicación.

Por ello, el técnico ovetense no podrá contar en el encuentro frente al conjunto gaditano con Kike Márquez y con Adri Castellano, que ha recaído durante la jornada del miércoles de su lesión en el muslo derecho. Gracias a esto, Iván Ania tendrá que innovar en un once donde Isma Ruiz ya ha demostrado que es más que válido, mientras que Recio también necesita de minutos para coger ritmo. Por tanto, la posibilidad de un 4-3-3 gana enteros para un duelo crucial en el que el Córdoba CF podría asaltar la zona de play off por primera vez en la presente temporada.