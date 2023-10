Pepe Reina abre la puerta de su futuro al Córdoba CF

Es de sobra conocida la profunda vinculación entre Pepe Reina y la ciudad de Córdoba. El guardameta nació en Madrid, aunque desde bien pequeño ha guardado una estrecha relación con la ciudad califa, teniendo en cuenta que es la tierra de su padre, el mítico Miguel Reina -quien fuera portero del Córdoba CF en la década de los 60 y uno de los nueve futbolistas nacidos en la provincia que han conseguido debutar con España-, además de que la mayor parte de su familia es cordobesa y el jugador dispone de vivienda en la ciudad, donde ya se encuentra, además, empadronado. Asimismo, hay que recordar los constantes guiños que le ha hecho a la entidad cordobesista a lo largo de su carrera, entre ellos, los de portar una bufanda del conjunto blanquiverde durante las celebraciones de la Eurocopa de 2009 y el Mundial de 2010. Es por ello que, durante años, se ha rumoreado mucho con un posible fichaje, al menos con la intención de cumplir la etapa final de su trayectoria en clave califa. Sin embargo, al menos como arquero, esa idea parece estar completamente descartada.

Pepe Reina, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español, cuenta con un currículum notable en el que ha pasado por clubes como Barça, Liverpool, Bayern, Nápoles o Villarreal, otras de sus plazas predilectas y donde se encuentra actualmente. Así, el jugador pasó este martes por los micrófonos de 'La Jugada' de Canal Sur, donde fue preguntado por esa posibilidad de, algún día -aunque teniendo en cuenta su estatus de jugador de Primera División y la presencia actual del Córdoba CF en Primera RFEF-, poder firmar por la escuadra blanquiverde. No obstante, a sus 41 años, y por tanto, en la recta final de su trayectoria, Reina descarta dicha opción. Y es que le tiene “tanto cariño y respeto a esa plaza que es justo y de recibo que no sea allí donde me retire”, puesto que “si pasan cosas malas, que no me lo espero, pero que pueden pasar y el recuerdo de la gente cambia por una temporada mala en el ocaso de mi carrera, me dolería mucho”.

Por tanto, el meta subrayaba que “no” va a dar “opción a ello”, reiterando que su último club será el Villarreal. Sea como sea, Reina manda su agradecimiento a los cordobeses, pues es consciente del “cariño que me tienen, el respeto que hay y así quiero que se quede. Yo creo que es lo más bonito”.

Eso sí, antes de finalizar su intervención en lo relativo al Córdoba CF, el actual jugador en activo sí que quiso dejar un guiño de futuro. La posibilidad de verle defender la portería califa sí que está descartada, aunque ha querido abrir otra puerta. En este caso, desde el banquillo. En efecto, todo hace indicar que, una vez que anuncie su retirada, la idea de Pepe Reina es dar el salto a la posición de entrenador, y ahí sí que se vislumbra un posible acuerdo cordobesista. “Seguramente en el futuro, como entrenador, pues sí tenga la oportunidad de poder entrenar al Córdoba y emprender un camino distinto”, aseguraba en la emisora andaluza.

De hecho, a continuación añadía que la idea de ser entrenador “es un mundo que me ilusiona, como jugador ya ves y analizas cosas que hacemos en los entrenamientos y te das cuenta del por qué de los ejercicios y aprendes de las cosas buenas y de las malas”. Precisamente ahí surgió también el nombre del Córdoba, ya que su vínculo con exentrenadores (del primer equipo o de cantera) cordobesistas es significativo, dejando nombres como los de Javi Moreno, Luis Carrión o Pedro López, actual técnico del juvenil blanquiverde.