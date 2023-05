Juanito: “Me siento con fuerzas para seguir”

Ronda de declaraciones, sin esconderse por la actual situación deportiva del equipo blanquiverde. No extraña a nadie que la temporada del Córdoba CF se catalogue como un auténtico fracaso si finalmente la opción de play off se disipa con el paso de las últimas cuatro jornadas. De hecho, la última derrota frente al Racing de Ferrol hizo mucho daño tanto al vestuario como a una grada que ya se ha hartado de lo visto sobre el terreno de juego y ha clamado ante sus posibles culpables. Uno de estos protagonistas fue un director deportivo Juan Gutiérrez, más conocido en el mundo del fútbol como Juanito, que no se ha escondido del foco de los medios y ha comparecido ante los micrófonos de La Jugada de Córdoba, en Canal Sur, asumiendo nuevamente las culpas y explicando, a su juicio, el motivo de este bajón deportivo.

En primera instancia, Juanito ha querido dejar claro que la caída en picado del equipo blanquiverde solo se refiere a un nivel deportivo muy pobre, y no a un posible problema interno. De hecho, el director deportivo apunta al día de la derrota ante la Balompédica Linense. “Quizás cuando Germán Crespo señaló a los jugadores tras el partido contra la Balona sentó mal, pero es algo que podría haberse notado tres o cuatro jornadas. No se explica cómo se ha podido caer tanto el grupo. Se ha perdido un poco la cohesión del vestuario, y parte de ello puede ser porque haya traído jugadores que aunque aportaban deportivamente, quizás sí que rompía con los roles en el grupo”.

Sobre su continuidad, el director deportivo del Córdoba CF se siente “con fuerzas para seguir”, ya que considera que se ha “equivocado muchas veces en mi vida futbolística y he sabido darle la vuelta”, y, por ello. ya está “planificando el equipo para la temporada que viene”, aunque no depende de él. “No tengo las llaves de mi futuro y acepto todo tipo de decisiones”, ha admitido un Juanito que se carga con la responsabilidad. “A nivel físico el equipo está bien, y el problema es futbolístico porque el equipo no genera las ocasiones necesarias para ganar un partido”. Siguiendo con este mismo hilo, Juanito ha catalogado como “fracaso” la temporada si finalmente no se consigue el play off, además de que, como no cambie mucho la cosa, Mosquera no seguirá al frente del banquillo. “Cuando las cosas sean matemáticas, se hará una rueda de prensa para analizarlo. Todo cambia en el partido contra la Balona porque era un día para valorar el esfuerzo de la plantilla y no para cargar contra ellos. En ese momento consideré que era mejor no decirle nada al entrenador conociendo su personalidad”.

En cuanto al futuro deportivo del club blanquiverde, Juan Gutiérrez ha explicado que tanto Simo como Antonio Casas deben ser “importantes” en el proyecto de un Córdoba CF que tiene adelantada la planificación, aunque, para ello, quiere hacerla alrededor de un entrenador. “Tengo cuatro o cinco nombres encima de la mesa, pero hasta que no sea matemático no me quiero reunir con ellos. Hay que aprender de los errores, pero son entrenadores que si se produce lo que parece que es inminente -no lograr el ascenso-, son entrenadores que están ahí”.

Cuestionado por nombres como Alberto González o Rubén de la Barrera, Juanito ha admitido que “son buenos entrenadores y del perfil, pero hay más nombres. Hasta que no llegue ese momento, hay que respetar la figura de Manuel, que es un gran profesional, con un gran discurso y es un gran motivador, y hay que respetarlo hasta que sea entrenador del Córdoba CF. Si nos metiésemos -en play off-, quién sabe, también puede ser entrenador del Córdoba en Segunda División porque si es capaz de darle la vuelta en una situación así...”, ha culminado un director deportivo que se ha mostrado “impermeable ante las críticas”, aunque también ha recalcado que entiende “el enfado de la afición” porque en el club están “igual”.