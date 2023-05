La afición del Córdoba CF dice basta

Comenzar la temporada batiendo registros históricos en la categoría gracias a una grandísima inercia procedente de su campaña en Segunda RFEF y terminarla siendo el peor equipo del Grupo I de Primera RFEF. Es difícil saber al explicación: si es algo del vestuario, de la intensidad en el día a día o del propio mercado invernal. A lo mejor es todo o a lo mejor es nada, pero lo que sí es cierto es que el Córdoba CF llega a las cuatro últimas jornadas de la competición regular a seis puntos del play off, por lo que su participación en la lucha por subir a Segunda División es más que una quimera, más aún viendo el rendimiento deportivo de un conjunto blanquiverde que volvió a conocer la derrota como local.

La reanudación del partido aplazado el pasado 25 de marzo por lo ocurrido con el desvanecimiento de Dragisa Gudelj dejaba cierta ilusión en una afición que vio como el Racing de Ferrol en 80 minutos no había sido mejor que su equipo. De hecho, las ocasiones más claras del encuentro tenían el nombre de un Córdoba CF que volvió a pecar de los mismos errores groseros. Encarando la recta final del encuentro y con el trío arbitral decidiendo qué descuento poner en un partido soso y aburrido en su cómputo global, la defensa blanquiverde cometió un desajuste propio de un equipo benjamín y dejó solo para que Carlos Vicente definiese con demasiada tranquilidad a la salida de Carlos Marín. A partir de aquí, el público explotó, sin mayor o menor razón, cada cual puede opinar lo que medianamente quiera, pero, como dijo el técnico Manuel Mosquera, la grada es soberana.

Y empezó un festival de cánticos cuanto menos curioso. Tras una temporada y media donde se tocó la gloria en el cuarto escalón del fútbol español, la afición comenzó a corear el nombre de Germán Crespo, destituido por la cúpula blanquiverde hace cuatro jornadas. Además, la hinchada blanquiverde pidió a gritos la dimisión del director deportivo Juan Gutiérrez, más conocido como Juanito, tanto en el terreno de juego como fuera de él, esperando a los jugadores tanto en la zona de cocheras como en la puerta por donde entran todas las instituciones al palco presidencial. Un ambiente crispado que se ha trasladado a las redes sociales, donde las críticas no se han disipado.

En primer lugar y tras las declaraciones de Manuel Mosquera donde aseguró que sus jugadores “se habían dejado la piel” sobre el terreno de juego, Javi Flores atendió a los medios de comunicación y, además de refrendar que la escuadra blanquiverde no ha dado la talla en la segunda parte de la temporada, puso la mano en el fuego por el que no había pasado nada en el vestuario, aunque fue finalmente Juanito el que pidió disculpas, además de asumir toda la responsabilidad. “Solo me queda pedir disculpas por estos meses donde no estamos siendo capaces de ganar, no tengo nada que reprochar a los profesionales, que lo intentan siempre, y hoy fueron por la victoria con un resultado cruel. Entiendo las críticas y las acepto asumiendo mi responsabilidad”, explicó el director deportivo.

Ahora es turno de ver los errores cometidos y ver cómo se pueden solucionar de cara a la próxima temporada. No son pocos nombres los que se barajan para el vestuario tanto para defender la elástica blanquiverde como para el que dirigirá a la escuadra domingo tras domingo en el banquillo de El Arcángel. Lo que es seguro es que la gran renta conseguida durante la primera vuelta del campeonato regular ha sido insuficiente para conseguir el objetivo mínimo, que no era otro que el play off, lo que ha provocado que las lagrimas fuesen protagonistas en varios aficionados a este club, como el famoso Pepillo. La afición dijo basta.