Uno más: José Alonso anuncia su marcha del Córdoba CF

Uno más que sale del Córdoba CF. La entidad blanquiverde ya ha comenzado a comunicar a varios jugadores que no cuentan para la dirección deportiva de cara a un nuevo curso en Primera RFEF y los primeros fueron Willy Ledesma, Miguel de las Cuevas y Ekaitz Jiménez que, próximamente, abandonarán la disciplina cordobesa y anunciarán su próximo destino. Sin embargo, no han sido los únicos que, como en el caso del lateral vasco, han anunciado su marcha a través de sus redes sociales, ya que José Alonso ha expuesto un comunicado donde se despide del club califal.

El defensor onubense tiene contrato hasta el próximo 30 de junio pero la dirección deportiva ya le ha comunicado que no entra en sus planes de cara al próximo curso liguero. De hecho, este anuncio ha sido público por un propio jugador que ha compartido un escrito en su cuenta de Twitter. “Os escribo estas palabras para despedirme. Después de dos años en el Córdoba, ha llegado el momento de cerrar un capítulo de mi vida. Han sido temporadas muy importantes para mi carrera y que me han ayudado a crecer tanto como persona como futbolista”, ha explicado el futbolista.

“Estoy feliz de mi paso por el club y me gustaría agradecer a las personas que han estado presentes. Desde los altos cargos, los entrenadores y el cuerpo técnico, trabajadores; hasta mis compañeros. Ellos han sido un pilar fundamental en mi día a día y les deseo lo mejor para el futuro. Aunque no todos los momentos han sido bonitos, he aprendido mucho y he disfrutado del fútbol, mi pasión. Gracias a todos los seguidores del Córdoba CF por animar y apoyar al equipo siempre, en las buenas y en las malas. Recordaré con mucha ilusión mi etapa en el club y espero seguir disfrutando en los siguientes retos que vayan surgiendo”, ha culminado.

Por su parte, José Alonso se marcha del Córdoba CF tras haber vestido la elástica blanquiverde durante dos años y donde ha podido disputar un total de 2.363 minutos repartidos en 32 partidos, 28 de ellos como titular.