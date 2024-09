Iván Ania: “Si creemos que esto es Primera Federación nos vamos a equivocar”

Uno de esos partidos que quedará en la retina de muchos aficionados, sobre todo de los desplazados. Y es que el Córdoba CF llegaba al Martínez Valero con la ilusión de poder conseguir la primera victoria de la temporada en un campo que prácticamente se muestra de Primera División como es el del Elche CF. Sin embargo, ese hambre tan solo duró diez minutos, los que tardó el conjunto ilicitano en dar un paso al frente y arrollar a una entidad blanquiverde que no se ha acercado a su filosofía, tal y como ha explicado el técnico Iván Ania en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El entrenador ovetense ha comenzado su oratoria explicando que, a su parecer, el balance del encuentro ha sido “negativo” porque su equipo llegaba a Elche buscando una victoria, pero que ni siquiera ha estado “cerca de inquietar”. “En los primeros minutos tuvimos un par de robos que pudimos haber finalizado mejor. A medida que iban pasando los minutos, ellos se fueron haciendo con el control del partido. Estábamos ahí, aunque no sentí al equipo cómodo. Tuvimos alguna acción al contragolpe, cambiamos la presión, el sistema, pero no fuimos capaces de ganar los duelos ni igualados. Metimos un gol pero no tuvimos ninguna opción de estar en el partido ni de puntuar”.

Todo ello llega justo después del cierre del mercado veraniego, cosa que no ha dado mucha importancia un Iván Ania que ha admitido que ha sido un “mal partido” porque no han sido “reconocibles”. “Hemos perdido partidos como el de Miranda que ahí sí que fuimos nosotros. Nos hemos enfrentado a uno de los equipos más dominadores de la categoría y hoy no hemos sido reconocibles. No nos hemos sentido cómodos. Nunca es bueno perder, ni dar imagen de tanta inferioridad”. Por otro lado, el asturiano no quiere hacer hincapié en ninguno de los aspectos porque el plantel ha perdido “muchísimos balones”, no ha sido capaz de “realizar una secuencia de pases” y, además, no ha efectuado bien los saques de banda y córners, por lo que es un duelo para hacer “autocrítica”.

“Esto es fútbol profesional. Otra historia. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Hay una diferencia importante con Primera RFEF. Si creemos que esto en Primera Federación nos vamos a equivocar”, ha aseverado un Ania que ha apuntado que la nueva defensa ha dejado notas positivas e ilusionantes en un futuro a corto plazo. “Marvel lleva poco tiempo con nosotros y es un jugador rápido a la espalda. Creía que nos podía venir bien. No me parece que no se hayan compenetrado bien y han sido ganadores de varios duelos. Es una pareja joven, con ilusión y con futuro”, aunque el vestuario en general está “fastidiado”. La imagen no ha sido buena, no ha sido la mejor. Hay que hacer autocrítica, para poder crecer y no hay que ser conformistas. El sábado tenemos un partido muy importante contra el Málaga para cambiar la imagen que hemos dado hoy“, ha culminado.