Mucho que mejorar para la salvación

Aún solo ha comenzado septiembre, pero ya comienza a vislumbrarse las urgencias de unos u otros. Por tanto, la intensidad, quieras o no, será mayor a no ser que ese hambre por ganar supla todo lo demás, aunque este lunes no fue el caso. El Córdoba CF llegaba al Martínez Valero con la ilusión de conseguir la primera victoria de la temporada en su retorno al fútbol profesional, pero enfrente se encontraba un Elche CF que aún ni siquiera había sumado un punto en este tramo inicial. Ahí se vio el nerviosismo de unos, y la falta de concentración de otros.

Un encuentro que, a pesar de ser correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion, ya se podía respirar esa sensación de tensión. Y es que los propios aficionados al Elche CF lo comentaban a este periódico en los aledaños del Estadio Martínez Valero. “No jugamos a nada. Mucha posesión, pero después nada”, aunque, otros, se mostraban más optimistas con un “ya entrará”, refiriéndose al esférico en la portería contraria. Lo que era cierto es que, hasta el momento, el conjunto ilicitano no había conseguido ni un mísero punto en esta primera parte de la competición, cosa llamativa sin se tiene en cuenta que es uno de los grandes favoritos a esa parte alta de la tabla clasificatoria.

Y es que el inicio del encuentro no ayudó mucho a apaciguar ese nerviosismo que había en la grada. El Córdoba CF salió al césped ilicitano con ganas de arrebatarle la posesión a los de Eder Sarabia, cosa que pintaba complicada vista la puesta en escena del conjunto local, pero, en primera instancia, funcionó. Los pupilos de Iván Ania realizaron posesiones largas que no intimidaban en demasía a las espaldas de los mediocentros para generar superioridad por banda, pero que, conforme el tiempo pasaba, provocaba huecos en la defensa del Elche y eso hacía que los blanquiverdes -hoy de morado- tuviesen más verticalidad. De hecho, la primera del partido la tuvo Jacobo en sus botas con un disparo manso a las manos de Dituro.

A partir de aquí, el equipo prácticamente se desmoronó. Dio un paso atrás cuando menos lo necesitaba, ya que el Elche CF empezó a ponerse nervioso por los pitidos de la afición local. Pero, inexplicablemente, el Córdoba CF no aprovechó esta casuística en una oportunidad de oro, ya que se encontraba muy cómodo sobre el tapete ilicitano y le comenzó a dar metros a los de Eder Sarabia. Ahí, el conjunto alicantino dio los primeros avisos de peligro, sobre todo por la derecha gracias a una serie de acciones comandadas por Santiago que tanto Josan como Óscar Plano cerca estuvieron de hacer el primero.

Sin embargo, ese tanto que inaugurase el marcador del Martínez Valero no tardó en llegar, justo cuando el Elche CF encontró un auténtico agujero por banda derecha. Josan empezó a encarar con absoluta libertad a un Calderón que se le vio sobrepasado en varias ocasiones, siendo la primera cuando el jugador ilicitano llegó a linea de fondo y puso un balón medido para que Santiago hiciese el primero. Aunque ahí no acabó la cosa, porque nuevamente Josan superó al de Paradas con una pared preciosa y este cometió una pena máxima que Carlos Marín se encargó de atajar para mantener con vida a los suyos. Por tanto, el Córdoba CF encaró el tunel de vestuario sabiendo que su primera mitad fue de más a menos, con muchas aspectos a mejorar y viendo que lo mejor del encuentro era, con diferencia, el resultado.

La segunda parte, un calco de la primera

En la reanudación quedó claro que esta tónica no era fruto de la casualidad, sino que, a día de hoy y con esta puesta en escena, el Córdoba CF no puede competir en Segunda División. Aunque todo parecía que la cosa podía cambiar, sobre todo después de que Iván Ania cambiase el sistema, con Ander Yoldi como segundo punta más claro y Jacobo en el costado derecho, entrando Théo de la partida por un amonestado Álex Sala. Ahí, la entidad blanquiverde mejoró un instante, donde Antonio Casas igualó la contienda tras driblar al portero, pero, sin embargo, el colegiado decretó fuera de juego.

A partir de esta acción, todo volvió a su normalidad. Diaby marcó en primera instancia el 2-0, pero desde la sala VAR se anuló por un ajustadísimo fuera de juego. Qué más da. El gol llegaría por su propio peso, porque el Elche CF era muy superior en esta noche de lunes a un Córdoba CF que cometió un claro e infantil penalti para que Nico Castro mandase a la red el segundo del encuentro. Ahí ya se sabía que ni oportunidades ni nada, la entidad blanquiverde estaba destinada a perder este duelo ante una afición local que también dejó mucho que desear con cánticos como 'Puta Córdoba'.

La intensidad de ambos equipos ya no era la misma. El Elche CF se había de recuperado de incluso unos pitos por parte de su afición desde el minuto diez. Con cero puntos en el casillero y ni un solo gol a favor hasta hoy, el conjunto ilicitano arrolló a un Córdoba CF que vio como Núñez hacía el tercero sin oposición aparente, haciendo inútil el tanto de Casas en el descuento. Después de la garra que mostró el plantel blanquiverde ante el Burgos CF, deja una sensación amarga, ya no solo por perder de manera abultada, que también, sino que con la duda de si realmente este equipo peleará por la salvación. Aún es muy pronto, septiembre solo ha comenzado, pero los puntos empiezan a sumarse desde la jornada uno y la entidad cordobesa no está por la labor.