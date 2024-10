Iván Ania: “Quien más reforzado sale del partido es Jude Soonsup-Bell”

Una nueva decepción fuera de casa. El Córdoba CF ha vuelto a caer derrotado lejos de El Arcángel, esta vez ante un rival de Segunda RFEF como la UE Olot. Los califas, que comenzaron por delante en el marcador gracias a un gran gol de Jude Soonsup-Bell, acabaron pidiendo la hora con el empate local, y sucumbiendo de manera definitiva en la tanda de penaltis. En la rueda de prensa posterior al duelo, Iván Ania ha ensalzado la figura del inglés, subrayando que “quien más reforzado sale del partido es Jude, y no solo por el gol. Siempre estuvo en el área y siempre generó sensación de peligro”.

En cuando al duelo en sí, el técnico del Córdoba CF ha reconocido que están “decepcionados”, ya que tenían “la ilusión de pasar la eliminatoria y avanzar en la Copa del Rey, aunque no hemos sido capaces”. Además, ha recordado que han “tenido que jugar una prórroga, que desde el punto de vista físico es un desgaste más”. En cuanto al juego, ha explicado que han “alternado buenos momentos donde fuimos superiores y tuvimos la posibilidad de hacer ese segundo gol que hubiese dado por terminado el partido”. Sin embargo, “en el momento en el que no lo haces estábamos expuestos a que en alguna de esas situaciones pudiésemos cometer un error y nos hiciesen el empate, y así fue”.

Así, Ania ha reflexionado que “en el cómputo general del partido, por ocasiones y por llegadas, quizás podíamos haber sido ganadores, pero ellos fueron mejores en los penaltis y de ahí que pasaran la eliminatoria”. Eso sí, ha descartado que fuese un tema de actitud: “No creo que fuese un tema de actitud. Ellos terminaron jugando directo. Ganábamos la disputa, pero nos costaba recoger esa segunda jugada de cara, y tan importante es ganar la disputa como ganar esa segunda jugada, que lo hicimos muy pocas veces. Es un tema más de concentración que de actitud”, ha explicado.

Apuntando al cansancio de su equipo como principal motivo de la bajada de rendimiento del equipo a partir del minuto 70, Ania ha explicado que, además, “Mati tuvo una recaída”, lo que es “un golpe duro porque contábamos con que iba a estar disponible”, y se tuvo que marchar del terreno de juego a los 20 minutos de partido por una nueva dolencia en el isquiotibial, lugar que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego estas últimas semanas. Además, relacionado con ese cansancio, ha explicado que buscaba ir a la presión con Kuki y Obolskii a sus centrales.

“Es evidente que tenemos que mejorar fuera de casa”

Por último, el entrenador califal también ha abordado el tema clave del equipo: la falta de victorias fuera de casa. “Es evidente que fuera de casa tenemos que mejorar. Tenemos que dejar de concederles a los rivales. Nos hemos enfrentado a un rival de Segunda RFEF, y no podemos conceder tantas llegadas, esa sensación de peligro que nos genera el rival”, ha apuntado el asturiano. Aun así, ha recordado que tuvieron “para hacer el segundo gol varias veces, tanto en la primera mitad como en la segunda”, en “situaciones en las que tendríamos que haber sido más definitivos”, mientras que la UE Olot “en ciertos momentos nos hicieron sufrir”.

Por lo tanto, la reflexión es clara: “cuando pierdes siempre esperas un poco más”. Por lo tanto, el entrenador espera “hacer borrón y cuenta nueva”, teniendo siempre presente “la autocrítica clara porque hemos caído ante un rival de dos categorías menos, que sabíamos que teníamos que igualar su intensidad y su ilusión, y si no lo haces, es difícil”. Además, para Ania, está claro que le “preocupa no ganar” fuera de casa. “Necesitamos ganar cuanto antes para acabar con todo”, ha aseverado, añadiendo que le “preocupa que se siga hablando de que no se gana fuera de casa cuando el año pasado fuimos el equipo que más puntos ganó como visitante”. Por lo tanto, deben ver los motivos, aunque uno está claro: “concedemos demasiadas llegadas al rival”.