Iván Ania: “Queremos esa quinta victoria en casa”

Vuelve la competición al Córdoba CF, y vuelve el CD Castellón a El Arcángel. El conjunto blanquiverde recibe a los orellut tras una semana de parón. El duelo ante la UD Almería fue aplazado por el aviso rojo por la DANA, hecho que hizo que los califas, ya en el UD Almería Stadium, tuvieran que volverse a la ciudad califal. El aplazamiento se ha fijado para el 27 de noviembre, aunque sigue aún en el candelero. Mientras tanto, Iván Ania y los suyos ya preparan el partido ante la escuadra de Dick Schreuder.

En este sentido, el entrenador del Córdoba CF ha comparecido en rueda de prensa y ha comenzado abordando al propio Castellón así como a los duelos de la pasada temporada, esperando que este año sean “parecidos”, ya que “por el estilo y modelo, aunque cambia en algunos jugadores, tienen la misma propuesta”. Esta propuesta se sigue basando en ese esquema con tres centrales, dos carrileros altos, tres por dentro y dos puntas, hecho que hace que “generen muchísimo, y se le pueda generar mucho”. “Son un equipo muy reconocible y que está sorprendiendo a los que no lo conocían, aunque a nosotros no nos sorprende su rendimiento”, ha añadido.

Iván Ania también ha resaltado que si hay algo que le llame la atención, es el hecho de que sean “mucho más fuertes como visitante que como local, cuando la temporada pasada era todo lo contrario. Eso nos habla del peligro que nos pueden generar, y de que tendremos que estar muy alerta”. Todo ello para tratar de conseguir una quinta victoria que “va a ser difícil, evidentemente. Hay que trabajar mucho el partido, ante un equipo que lo convierte en un ida y vuelta continuo como vimos el año pasado”. Por ello, para Ania, todo dependerá “del acierto que tengas. Si eres capaz de tenerlo, serás capaz de ganar, porque situaciones de gol vamos a tener. Pero si en tu área eres débil y fallas las que tienes, lo más normal es que pierdas”.

Todo ello, tras una “semana atípica” y en un horario extraño. El preparador asturiano ha explicado cómo ha preparado el partido durante la semana, apuntando que incluso han visto en vídeo “cosas del año pasado”, conscientes de que son “dos equipos conocedores del rival al que nos enfrentamos”, y que se respetan mutuamente. “Aunque sean ligas y temporadas distintas, tengo claro que se va a ver un buen partido porque los dos equipos salimos a ganar”, ha aseverado. Eso sí, con el duelo fijado para comenzar a las dos de la tarde, será una situación nutricional extraña para el equipo. “Iremos a comer todos juntos porque creíamos que era interesante para el tema de alimentación, pero te obliga a comer a la hora de un desayuno tardío, y no sé si a esa hora me apetecerán espaguetis. Seguramente no, pero al jugador no le quedará otro remedio”, ha explicado.

Aun así, el objetivo es claro: “Queremos esa quinta victoria en casa”, ha subrayado Ania, recordando que son “conscientes de que nuestra fortaleza la tenemos como locales, y queremos seguir sumando de tres en tres. Los objetivos se cumplen siendo muy fuertes en nuestro estadio, y ahí el equipo está funcionando, aunque tenemos que mejorar como visitantes”. También ha adelantado que para el duelo volverá Adilson, un jugador “muy importante” para el Córdoba CF, “vertical y con mucho desborde, trabajo de presión y retorno, y que la temporada pasada hizo 9 goles. Siempre está amenazando la espalda de los rivales, es incómodo para ellos, y nuestro nivel con él sube”. Mientras tanto, Mati y Jacobo protagonizarán las bajas.

Por último, también ha ahondado en el tema psicológico mencionado con anterioridad por Lapeña, que sugirió que “la figura de un coach deportivo quizás vendría bien” al equipo. “Creo en ello -en los psicólogos deportivos- porque en algún equipo cuando era jugador lo hicimos te hacen ver cosas positivas a las que les puedes sacar rendimiento en el partido”, ha explicado Iván Ania, reconociendo que “a día de hoy no tenemos en el club una persona específica que nos pueda ayudar en ese sentido”, aunque “algunos jugadores, individualmente, sí los tienen”. “Claro que es positivo y claro que es necesario. Lo veo necesario cuando es algo voluntario. Nosotros como cuerpo técnico intentamos tratar a todos de una manera individual”, ha culminado.