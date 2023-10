Iván Ania: “Queremos dedicar la victoria a los amigos y familia de Álvaro Prieto”

Una semana dura, de luto, enrarecida y de homenajes en el seno del Córdoba CF tras el fallecimiento del juvenil blanquiverde Álvaro Prieto. La familia blanquiverde ha cerrado filas en torno a sí misma y, así, la primera declaración oficial del club ha sido la de Iván Ania, en el contexto de la previa del duelo ante el Atlético Sanluqueño, que tendrá lugar este próximo domingo a las 20:00 horas. Así, como no podía ser de otro modo, el ovetense ha comenzado explicando que ha sido “una semana difícil por lo sucedido”, pero que “no queda otra que seguir”, ya que pese a que han sido “unos días complicados”, en el próximo duelo tienen que “salir a competir, que el balón siga rodando e intentar ganar para dedicar la victoria a la familia y a los amigos de Álvaro”.

Centrándose ya en el plano deportivo, Iván Ania ha recordado que siempre salen a los partidos “con la intención de ganar”, y eso se ve en el hecho de que “aún no hemos empatado, pero nuestros planteamientos siempre son para intentar anular al rival y hacerle daño con vista de poder ganar esos tres puntos”. Aún así, mirando lo que podría ser el comienzo de una buena dinámica, Ania apuesta por mirar “partido a partido”, ya que “cada partido es un mundo, y lo único en lo que pensamos es en ganar, sumar esos tres puntos, y, si eso nos lleva a escalar en la clasificación, mejor”.

“Soy de los que piensan que las primeras vueltas, con las segundas, no tienen nada que ver”, ha argumentado el preparador, explicando que “en las primeras, siempre jugamos todos más alegres, con menos rigor”, mientras que en las segundas vueltas, cuando se juegan objetivos y clasificaciones, “todo es más serio y contundente”. Por lo tanto, “los equipos que afrontan esa primera vuelta como la segunda, son los que son capaces de conseguir objetivos y estar arriba”.

Pasando al análisis del rival, el Atlético Sanluqueño, Ania ha apuntado que es “un rival trabajado y peligroso, que no nos va a regalar nada y vamos a tener que luchar mucho para conseguir la victoria”. Además, se trata de un equipo que basa su esquema en tres centrales y dos carrileros, y varían entre tres mediocentros y dos delanteros; y dos mediocentros y tres puntas. La propuesta es clara, “intentar dominar los partidos y el rival a través del juego y de tener el balón”, por lo que “el que tenga el balón estará más cómodo, porque las dos propuestas necesitan tener el balón, y el que lo consiga lo tendrá más fácil para llegar hasta la victoria”.

También ha centrado sus vistas en El Palmar, un campo que “es difícil por el oponente”, y porque “es más estrecho de lo habitual”, ya tiene “dos o tres metros menos por cada lado, y se nota”. Por ello, los blanquiverdes buscarán “hacerlo lo más ancho posible”, en un césped que “no va a condicionar como en Alcoy, ya que creemos que estará bien”. La meta es intentar que el Atlético Sanluqueño “sea lo menos parecido a lo que es habitualmente, principalmente quitándole el balón”, en un campo “donde se puede jugar y la grada está muy cercana”.

Por último, las bajas condicionarán, sin duda, el duelo. Ante la ausencia de Kike Márquez por sanción, se ha planteado la opción de un cambio de sistema con tres centrocampistas, pero Iván Ania ha descartado que esto ocurra como consecuencia de la baja del mediapunta. “Lo haremos en función de cómo creemos que le podemos hacer daño al rival. Si consideramos que con ese cambio le haremos daño, lo haremos”, ha explicado el ovetense, añadiendo que “habrá cambios seguro porque un titular del domingo no podrá jugar, pero el cambio o no de sistema, si es que se diera, no va en función de las dimensiones del campo”.

Así, las bajas estarán principalmente en Kike Márquez y Adri Castellano. Sobre el primero ha subrayado que “es consciente de que no es lo habitual tener ese número de tarjetas en tan pocas jornadas”, analizando sus dos expulsiones, pero reiterando que “no puede volver a suceder”. “Es consciente de que dejó al equipo con uno menos en el minuto cuatro, pero estoy seguro de que no va a volver a suceder”, ha apuntado el míster, explicando que “ha hecho autocrítica y sabe que no ha estado acertado”. Por último, con respecto a Adri Castellano, ha puntualizado que es “una situación difícil”, ya que vuelve al Córdoba CF “con la idea de ser un líder y aportar desde el campo”, pero aún no ha podido debutar y, ahora, ha vuelto a recaer de su lesión. “Esperemos que sea lo menos posible, pero creo que, en cuanto a lesiones, nos están respetando. Estamos teniendo bastante suerte en ese sentido, y ojalá sigamos en esa dinámica y se recupere lo antes posible”, ha concluido el entrenador.