Iván Ania: “Es un partido importantísimo”

Aún con las buenas sensaciones de la goleada cosechada la pasada jornada ante el Atlético de Madrid B, el Córdoba CF ya se prepara para la siempre complicada visita al Alfonso Murube de Ceuta. El combinado ceutí, claro opositor las posiciones de play off ostentadas en la actualidad por UD Ibiza, Córdoba CF, Málaga CF y Recreativo de Huelva, buscará seguir siendo una bestia negra para el conjunto blanquiverde. Y es que los califas, a lo largo de las veinte visitas que han hecho a la Ciudad Autónoma, tan solo han logrado sumar un historial de resultados de dos victorias, diez empates y ocho derrotas.

“Es un partido muy importante”, ha comenzado recordando Iván Ania en la rueda de prensa previa al duelo, explicando que, de conseguir la victoria, sería “distanciarles en tres puntos más el goal average”. “Es un partido importantísimo”, ha reincidido el técnico ovetense, que, aún así, ha recordado que van “partido a partido, pero está claro que cada vez queda menos”. “Es el quinto partido de la segunda vuelta y, de conseguir una victoria, nos afianzaríamos en la clasificación porque cada vez va quedando menos”, ha añadido posteriormente, antes de analizar al Ceuta como “un equipo con mucho potencial, que trata muy bien el balón, que tiene buena transición y que se ha reforzado muy bien en el mercado de enero”.

Cuestionado sobre si se puede utilizar el partido de ida (3-3) como ejemplo para este duelo, Ania ha recordado que son “un equipo muy fuerte como local”, y que “el partido de ida fue un partido alocado”, ya que “cuando llevábamos solo quince minutos de partido, parecía que llevábamos un año jugando”. “Desde el saque de centro metieron los centrales arriba, con balones largos, y se convirtió en un partido de ida y vuelta continuo, sin pausa, y eso es una moneda al aire”, ha recordado el entrenador del Córdoba, explicando así el motivo de aquél abultado resultado.

Sin embargo, para el duelo de este domingo, prevé justamente lo contrario: “un partido de ajedrez”. Ania ha avanzado que espera un encuentro “bastante táctico, porque en las primeras vueltas los equipos y los partidos suelen tener menos rigor, se juega más alegre, y en esta segunda vuelta, los equipos suelen ser mucho más precavidos y suele entrar mucho el tema táctico”. Además, esto se junta a que la AD Ceuta es “un equipo que intenta acumular gente en zona de balón”, mientras que los blanquiverdes buscan “generar superioridades”, por lo que será igualado y se definirá por detalles, pero todo bastante táctico“.

Así, finalizando sus declaraciones al respecto del conjunto caballa, Ania ha descartado que esta sea la última oportunidad de la AD Ceuta de luchar por los puestos de play off. “Queda mucho todavía”, ha recordado, poniendo a los propios ceutíes como ejemplo durante la pasada temporada, que “parecía que estaban desahuciados y lograron esa salvación con números espectaculares”. Y es que todo depende de “encadenar varias victorias consecutivas”, ya que, aunque ahora “parece que hay un corte abajo y arriba en la tabla, aún hay opciones para todos, y para ellos entiendo que es un partido importantísimo, ya que basan su clasificación en los partidos como local, donde suelen sumar de tres en tres, y en los dos últimos partidos en el Murube ganaron a Málaga y Castilla, además de que vienen de hacer un muy buen partido en Castellón, donde pudieron haber ganado los tres puntos”.

Por todo ello, el ovetense ha reincidido en su idea de que “pase lo que pase en el partido del domingo no será definitivo ni para ellos ni para nosotros”. “Una victoria nos daría un respaldo importante para subir en la clasificación y estar más cerca de conseguir esos puestos para play off, y para ellos sería engancharse de pleno en las posibilidades de alcanzar esos puestos. No será definitivo”, ha apuntado Ania, recordando también como tras el empate ante el Real Murcia “parecía que mantenías la distancia, y ahora están sextos. La cuestión es encadenar varias victorias consecutivas y sumar de tres en tres”.

La competencia y un once aún por definir

Por otro lado, abordando su propio once y las posibilidades de los futbolistas de opositar a él, Ania ha confesado que ahora “es más difícil porque tenemos más donde escoger”, lo que es “lo que queremos todos los entrenadores”. “Hemos pasado un momento difícil por lesiones y sanciones, pero para este partido recuperamos a todos a excepción de Castellano, por lo que tenemos variedad para poder decidir, y eso para el entrenador es positivo”. También seguirá yendo Mati Barboza, siendo esta vez el único representante del Córdoba B, ya que tiene el alta y está disponible, aunque Ania ha recordado que “estaban viniendo hasta cinco canteranos”, por lo que es positivo esas recuperaciones para el duelo.

Por último, Ania ha confesado que aunque normalmente suele tener claro el once, “ahora, con la competencia, me hago una idea de cómo vamos a jugar y plantear el partido, pero tengo que valorar si poner a uno u otro en ciertas posiciones”. Y es que el duelo ante el Atlético de Madrid B del pasado domingo ha venido “muy bien para unos jugadores que querían volver a sentirse importantes, para que recuperaran esa autoestima, y para que los que venían jugando subieran el nivel”. Así, el preparador ha puesto los ejemplos de que han “conseguido que Simo y Kike vieran gol, que Carracedo diese asistencia, que José Martínez debutase, y que Leiva acumulase más minutos”. “Todo eso está siendo positivo, viene a sumar, y de ahí que tenga dudas en la alineación”, ha culminado el ovetense.