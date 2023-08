Iván Ania: “No hemos estado cómodos en casi ningún momento del partido”

Sin excusas ni paños calientes. El balance es negativo y hay que seguir trabajando. Estas han sido las valoraciones que ha emitido el entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, al término del duelo ante el Antequera CF. La cuarta derrota en el quinto partido de pretemporada de los blanquiverdes a servido para que el conjunto califal siga centrándose en mejorar y trabajar de cara a llegar en el mejor estado de forma posible al primer duelo de temporada regular, fechado para el 27 de agosto en El Arcángel ante una UD Ibiza recién descendida de Segunda División. Por ello, es prioritario mejorar las sensaciones y llegar con el mejor sabor de boca al citado duelo.

Mucho que remar

Más

“Balance negativo, evidentemente, porque hemos perdido y porque no hemos tenido buenas sensaciones, ni en la presión ni con balón”. Esas han sido las primeras palabras que ha pronunciado Iván Ania al concluir el encuentro, una vez cuestionado por una valoración del partido. Y es que, para el ovetense, la clave del duelo ha estado en que su equipo no ha “estado cómodo en casi ningún momento del partido”; lo que ha provocado que hayan generado “pocas llegadas al área rival y pocas ocasiones”. Del mismo modo, han hecho “intervenir poco al portero rival, y de ahí que el balance sea negativo, porque el resultado es negativo”.

Quizás una de las pocas noticias salvables de la derrota ante el conjunto antequerano ha sido el debut de los dos fichajes más recientes: Recio e Isma Ruiz. El primero apenas ha tenido quince minutos, mientras que el segundo ha superado la hora de juego. Al respecto, Ania ha afirmado que “en esta semana que nos queda de preparación antes de la liga necesitamos que cojan ritmo de partido”, y ha detallado reconociendo que “Recio está todavía un poco más bajo de forma y por eso le hemos dado los últimos quince minutos”. Pese a ello, ha recordado que ambos futbolistas “tienen que ser jugadores importantes” en el Córdoba CF, y, por lo tanto, “necesitamos que cojan ritmo cuanto antes”.

Así, todo queda supeditado a una última semana de pretemporada que se presenta “con dos partidos, igual que esta semana, miércoles y sábado”. Es una nueva semana clave, ya que, según el entrenador del Córdoba, necesitan “llegar con buenas sensaciones a la liga”, por lo que “estos dos partidos son muy importantes”. “Nos vamos a enfrentar a un equipo de categoría inferior, y luego nos vamos a enfrentar a un equipo de nuestra misma categoría y nuestro mismo grupo. Necesitamos hacer un buen papel en los dos y conseguir dos buenos resultados, a pesar de que en pretemporada el resultado no es lo importante, pero sí que para el crecimiento del equipo la victoria te ayuda”, ha recordado el míster, haciendo especial énfasis y concluyendo sus declaraciones afirmando que “lo de hoy -la derrota ante el Antequera-, al no ser una victoria, no ayuda”.