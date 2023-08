Mucho que remar

Una de las semanas clave de la pretemporada del Córdoba CF comenzaba a acariciar su fin, y, con ello, los conceptos y los automatismos que Iván Ania quiere implantar en su equipo debían de poder atisbarse o, al menos, los primeros indicios de ello. Tras vencer in extremis el último duelo ante la AD Mérida, primer rival de la pretemporada de Primera RFEF, el conjunto blanquiverde buscaba afianzar las sensaciones y mostrar una mejor cara, sobre todo haciendo ahínco en la falta de pegada que acusó el equipo en el Estadio Romano José Fouto. Con ello, se presentó en El Maulí para disputar el Trofeo Ciudad del Torcal ante el Antequera, equipo recién ascendido de Segunda RFEF, y con mucha presencia de excordobesistas.

El encuentro, como suele ser habitual en pretemporada, comenzó con un ritmo bajo y con mucha prudencia por parte de ambas escuadras, intentando no cometer fallos que pudiesen aprovechar los rivales. Pese a ello, no hubo que esperar mucho para ver la primera ocasión de peligro, que caería para el Córdoba CF, en un buen pase de Simo a Óscar Jiménez, que cayó en posición antirreglamentaria y el trencilla decretó fuera de juego. Los jugadores del filial estaban muy activos en estos primeros minutos, pero las ocasiones brillaban por su ausencia. De hecho, habría que esperar hasta el diez de juego para ver el siguiente acercamiento con peligro, protagonizado por Álex López, que intentó buscar a Adilson, pero se encontró con un defensor local que no dudó en mandar el esférico a córner.

Una de las novedades del once de Iván Ania fue la inclusión de un Isma Ruíz del que se espera mucho, pero que también su condición de recién llegado hizo que se le viese en este primer duelo muy perdido sobre el terreno de juego y con muchas pérdidas peligrosas. Una de esas pérdidas propició una gran ocasión para los locales, con un robo que casi se cuela en la meta de Carlos Marín. Y es que el Córdoba CF no se encontraba cómodo con el guion de partido, ya que el Antequera dominaba tanto la posesión como las ocasiones de peligro, y, de hecho, en otra pérdida de Isma Ruiz al 21, estuvo a punto de llegar el 1-0, pero finalmente se mantuvo el empate inicial.

Quizás lo más destacable de esta primera mitad fue la movilidad de Adilson, partiendo desde banda diestra, que intentó una y otra vez internadas por su costado, pero que no lograba conectar su último pase. Y, pese a la incomodidad que estaba protagonizando el conjunto local, llegaría contra todo pronóstico el gol, firmado por Diarra tras un robo en campo contrario provocado por una falta de entendimiento en la salida de balón local. Sin embargo, el colegiado lo decretó como invalido y permaneció el 0-0. El gol anulado impulsaría a los de Ania, que en una conexión entre Simo y Adilson, a falta de cinco para el descanso, lograron percutir para buscar a Kike Márquez, pero el '7' no acertó en su remate. Sería la última para los visitantes, mientras que los locales lo intentaron sin éxito a la contra, manteniéndose así el resultado inicial cuando los jugadores encararon el túnel de vestuarios.

La segunda parte, lo cierto es que no pudo comenzar peor para los intereses del Córdoba CF. Una vez efectuado el primer cambio blanquiverde, con la entrada de Calderón por Álex López, llegó el gol local, obra de Ale García. Y el tanto no pudo sentar peor a los de Iván Ania, que saltaron tras el descanso algo desconectados del juego, y concedieron apenas unos minutos después otra oportunidad clarísima al conjunto antequerano, que obligó a Carlos Marín a emplearse al máximo para evitar el 2-0. Sufría el Córdoba en defensa ante un Antequera bien plantado y con las ideas muy claras.

Vista esta circunstancia -y también, previsiblemente, siguiendo el plan de partido establecido-, Iván Ania dio entrada a gran parte de la 'unidad B' prevista para este partido: Lapeña, Álex Sala, Albarrán, Carracedo y Antonio Casas. Eso no hizo que el dominio local cesase, ya que el Córdoba era incapaz de salir de su propio campo, con ocasiones claras para el Antequera que llegaba con mucho peligro y sin gran oposición. Así, los blanquiverdes se encomendaron al contragolpe, y así, Antonio Casas pudo colocar la igualada en un mano a mano con Eric Puerto que el árbitro acabó invalidando por fuera de juego.

Así, el partido entró en los últimos quince minutos, con más probabilidades de ver el 2-0 que el 1-1, vista la falta de clarividencia que mostró el Córdoba CF durante todo el partido. Los blanquiverdes se limitaron a intentar salir a la contra aprovechando la velocidad de Casas y Carracedo, pero los ataques eran estériles y sin profundidad. Lo único destacable de estos últimos minutos fue el debut de un Recio que se mostró muy participativo, pero que, finalmente, no pudo evitar la derrota de un Córdoba gris y sin ideas que acabó naufragando en El Maulí para sumar así la cuarta derrota en su quinto partido de pretemporada.

Aún no deben saltar las alarmas, puesto que el equipo aún esta falto de efectivos y las pretemporadas, si están para algo, es precisamente para asimilar conceptos, probar cosas diferentes, dar oportunidades a los muchachos del filial e intentar encontrar la mejor versión del equipo de cara al estreno liguero. Pero lo que sí es cierto es que el Córdoba CF que se ha visto sobre El Maulí dista mucho de lo que debe de ser un equipo que quiera luchar por el ascenso a Segunda División. Aún queda tiempo para el comienzo liguero, pero el conjunto blanquiverde deberá de ponerse las pilas para tratar de luchar por la victoria el próximo 27 de agosto ante la UD Ibiza. Antes de ello, dos duelos amistosos ante Real Jaén (16 de agosto) y Linares Deportivo (19 de agosto) para intentar reconducir el vuelo.