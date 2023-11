Iván Ania: “No nos podemos conformar con solo ganar”

La ambición como forma de vida. Esta es la filosofía de un Iván Ania que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la victoria ante el Atlético Sanluqueño. Un triunfo que él mismo valora como “positivo” porque es justo lo que venían buscando en un partido “muy importante” porque les permitía entrar en play off por primera vez en la presente temporada. Aun así, el sistema del conjunto gaditano ha sorprendido al técnico ovetense. “Nos esperábamos un 4-3-3 que es más habitual en Abel Segovia pero también entendíamos que a lo mejor nos iban a jugar un poco más directos y podían meter dos puntas”, un estilo que dificultó el juego blanquiverde. “En ese juego directo sufrimos porque contra Nacho Ramón es difícil ser ganador y a veces quisimos disputar cuando creo que en ese caso lo mejor era estar preparado para la segunda jugada, sobre todo la de prolongación porque es un ganador contra los centrales. En una equivocación en un inicio nos hicieron el gol y a partir de ahí parece que nos dimos cuenta del partido que teníamos que jugar”.

De hecho, el Córdoba CF se mostró muy superior a partir del tanto de Nacho Ramón y entendió a qué debía jugar, aunque se desvirtuó durante la segunda parte. “Desde el gol hasta el final de la primera parte fuimos capaces de tirar una de Kike al palo, el gol, dos o tres acciones más peligrosas y en la segunda parte cuando nos ponemos con 1-2 el partido se nos pone de cara, pero empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer como ser muy horizontales cuando el partido estaba en la verticalidad. Si éramos verticales, les íbamos a hacer daño a las espaldas y eso nos costó un poco interpretarlo, pero creo que, a pesar del sufrimiento, somos justos vencedores y nos llevamos tres puntos muy importantes para nosotros”.

Por su parte, Iván Ania lamentó la oportunidad de rematar nuevamente el encuentro y alaba el rendimiento de los jugadores que han salido del banquillo. “Tuvimos para hacer el tercero una de Casas que se le fue arriba y si la hubiéramos metido, pues hubiera cambiado. Cuando llegas a los minutos finales con ese resultado corto, estas a expensas de que el rival pueda empatar. Hicimos los cambios para refrescar al equipo, y de cara al próximo sábado, que no tenemos casi ni tiempo de descansar. Simo, Toril, Iván... todos estuvieron muy bien los que entraron desde el banquillo. Nos dieron el refresco que necesitábamos”.

Asimismo, el duelo terminó con varios jugadores entre molestias físicas, entre los que se encuentra un Calderón que estaba maltrecho de la rodilla, aunque “nada importante” según Iván Ania, en contraposición de un Toril que salió lesionado de manera preocupante. “Es un contratiempo importante y para nosotros es un jugador importante. No solo en lo futbolístico, sino que en lo personal. Ojalá sea lo menos posible”, ha apuntado.

Por otro lado, el preparador blanquiverde ha recalcado el grado de dificultad que tiene jugar en céspedes como El Palmar, por lo que su equipo se tuvo que amoldar para “competir” que es lo más importante en este tipo de ocasiones. “Hay veces que hay que jugar bonito y otras, práctico. A veces nos cuesta entender que no iniciar en corto o no presionar alto, no es jugar bien al fútbol, pero sí que lo es. En este tipo de campos se cumplen los objetivos. Son campos que hacen que crezcas como equipo. Ir a Málaga o Murcia pues son motivantes para el jugador y son bonitos, pero aquí es donde hay que competir”.

Tras la victoria, el Córdoba CF entró en play off y este era una de las principales metas de un Iván Ania que es partidario de estar arriba cuanto antes. “Quedan seis jornadas para terminar la primera vuelta y tenemos que exigirnos más. Todavía podemos mejorar y tenemos que ser ambiciosos. No nos podemos conformar con ganar. Te tienes que acostumbrar a esas victorias y salir a ganar siempre”, ha aseverado un técnico que alaba el juego de su rival. “El Sanluqueño ya me gustaba con Iriondo y también me gusta con Abel. Estoy seguro que conseguirá la salvación holgada”, ha culminado.