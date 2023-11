Así queda la clasificación de Primera RFEF tras la vuelta del Córdoba CF al 'play off'

Esto es otra historia. El Córdoba CF demuestra que es capaz de superar todos los obstáculos y que su crecimiento está más que claro. La entidad blanquiverde comenzó la temporada de una manera irregular, con un equipo aún por componer y con las piezas recién llegadas sin acoplarse. Por ello, era importante la mano del técnico Iván Ania, imponiendo una filosofía que ha llevado una línea ascendente con el paso de las jornadas hasta llegar al partido aplazado ante el Atlético Sanluqueño. En El Palmar, la escuadra califal tenía una oportunidad clara para dar un golpe encima de la mesa y acceder al play off.

Y no la ha desaprovechado. A pesar del gol de Nacho Ramón y a unos primeros minutos muy deficientes, los chicos dirigidos por Iván Ania se repusieron a ese tanto inicial y consiguieron desplegar su mejor fútbol. De hecho, Adilson y Antonio Casas volvieron a ser protagonistas una vez más y le dieron la vuelta a un marcador que no se vio alterado en los últimos compases del encuentro. Con esta victoria, el Córdoba CF vuelve a los puestos de play off 25 jornadas y 256 días después de romper su racha de 60 fechas entre los cinco primeros clasificados, según los datos recogidos por Canal Blanquiverde, aunque ahí no queda la cosa.

La entidad califal es el tercer equipo más en forma de los últimos cinco partidos, tan solo por detrás de Castellón y Antequera, próximo rival de los cordobesistas en El Arcángel, y a puntos iguales con el Intercity. Asimismo, el Córdoba CF es el plantel que más goles ha marcado en este tramo temporal, donde ayuda, y mucho, los seis tantos anotados en el Cerro del Espino ante el Atlético de Madrid B. Una serie de estadísticas que tan solo engrandece el gran estado de forma que mantienen los chicos dirigidos por un Iván Ania que no se conforma únicamente con lo visto, sino que se muestra muy ambicioso en el futuro a corto plazo del club cordobés.