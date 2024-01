Iván Ania: “Hay varias operaciones en marcha que todavía no están cerradas”

Un enfrentamiento entre Córdoba CF y Real Murcia siempre genera expectación. Dos equipos históricos, con una gran masa social, asiduos de categorías superiores, que ahora se ven las caras en Primera RFEF en dos situaciones bien distintas. Por un lado, el conjunto blanquiverde, asentado en los puestos de play off, busca encadenar otra buena dinámica que le acerque a las dos primeras posiciones, una vez coronada la tercera posición. Por el otro, los pimentoneros, llamados a ser uno de los dominadores del Grupo II, se encuentran sin rumbo en la zona baja y buscan tres puntos vitales para resurgir y comenzar a amedrentar a los puestos de play off. Y, todo ello, aderezado por la siempre frenética última semana del mercado de fichajes invernales. Un contexto idóneo para el partidazo de la jornada en la categoría de bronce.

Así, Iván Ania ha comparecido en rueda de prensa mostrando, en primer lugar, su preocupación por las bajas. “Ahora mismo, con las lesiones, somos pocos, pero tenemos suficientes efectivos para afrontar el partido con garantías”, ha confesado el entrenador del Córdoba CF, descartando cualquier problema muscular de Iván Rodríguez. Siguiendo con las bajas, el ovetense ha recordado que “cuando hay lesiones en los equipos, te puedes quejar, o puedes trabajar con los que tienes para hacerlo lo mejor posible”, y ellos han optado “por la segunda opción: darles confianza a los que están para hacerlo bien y, sobre todo, ganar el partido ante el Murcia”.

Para ello tendrá que hacer encaje de bolillos el preparador califal, puesto que la defensa está en cuadro. La baja de Gudelj se ha sumado a las lesiones de Adri Castellano y Carlos García, por lo que apenas queda un central puro y cuatro defensores del primer equipo disponibles. Por ello, se contempla a Albarrán como central. “Puede jugar en las dos posiciones, la de lateral es más natural para él, siempre ha jugado ahí, pero yo lo utilicé varios partidos como central en Algeciras”, ha apuntado Ania, recordando que si tuvieran que disponer de él en la posición de defensa central, “no sería una posición desconocida para él”.

Un Real Murcia muy diferente al de la primera vuelta

Pasando a hablar del rival, el Real Murcia, Iván Ania ha descartado que una victoria califal descartase a los pimentoneros de la lucha por los puestos altos de la tabla. “Quedan muchísimos partidos”, ha recordado, subrayando que “donde se juega todo es en los últimos diez partidos, y quedan 17”. Además, ha aseverado que, mirando clasificaciones históricas de Primera RFEF, “hay equipos que estaban en descenso faltando doce jornadas, y luego fueron capaces de hacer play off”, poniendo como ejemplos al Amorebieta o al Linares Deportivo. “No se puede descartar a nadie”, ha enfatizado el ovetense, volviendo a repetir que lo único que quieren es “ganar para sumar los tres puntos, y lo que pase luego con el rival nos da igual”.

Y es que, tal y como se ha mencionado con anterioridad, el Real Murcia era, a priori, un equipo llamado a estar en la zona alta de la tabla. “Cuando no había empezado la temporada, veíamos los fichajes, los nombres y el proyecto, y todos los veíamos como uno de los favoritos”, ha precisado Ania, puntualizando que “aún tienen tiempo”, ya que aunque “colectivamente no le están saliendo las cosas en cuanto a números como esperaban, tienen individualmente muy buenos jugadores, importantes, de la categoría, por lo que deben ”pensar en eso y no en mirar la clasificación. Lo único que nos interesa es poder ganar el partido, más allá de la diferencia que les podamos meter en puntos o en Goal Average“.

Así, Ania es contrario a tomar el duelo de la primera vuelta como referencia, ya que hay muchas ausencias y cambios con respecto a ello. “No nos sirve de mucho analizar ese partido. Carrillo viene de lesión, no sé si podrá estar disponible, aunque posiblemente sí. Han incorporado a Loren esta semana, que posiblemente pueda estar en convocatoria”, ha explicado, antes de aseverar que deben “estar preparados para todo: para que nos presionen alto, como les vimos presionar, o para que se replieguen como hacen muchos rivales que vienen a nuestro campo. Tenemos que estar preparados para que jueguen 4-4-2, 4-3-3 o 4-1-4-1. Tenemos que tener soluciones a todo lo que nos pueda plantear el rival”.

Y, precisamente, esto último debe extenderse a toda la liga, porque aunque siempre hay que tener estas soluciones, Ania ha opinado que “ahora más aún, en ”estos partidos donde ya te juegas tanto, donde los detalles marcan la diferencia“, ya que ”las primeras vueltas siempre tienen menos rigor“. En este sentido, para este primer duelo de la segunda vuelta en El Arcángel, Ania es consciente de que ya ”entran en juego otras cosas como Goal Averages, y otro tipo de situaciones que se les da muchísima importancia“, por lo que ”los detalles hacen que esa línea tan pequeña que hay entre el éxito o el fracaso se decante para un lado u otro“.

Culminando con el análisis del Real Murcia, Ania ha destacado a un jugador como Rojas que, “con su velocidad, tiene un nivel muy alto”, y recordando que “en la ida nos generó un penalti”. Además de él, ha nombrado a otros futbolistas como “Pedro León, que no lo voy a descubrir ahora yo con su golpeo”, “Carrillo, que genera muchísima segunda jugada y tiene mucha presencia en el área”, u otros por dentro, como “Larrea, Isi y Pina, que son tres centrocampistas con experiencia en categorías superiores y buen pie”. “De los rivales siempre me preocupa todo. Lo que más destaco del rival es la velocidad de Rojas y el desequilibrio que genera en el equipo rival”, ha concluido el ovetense.

“El tiempo te permite que operaciones que en principio no son posibles, cuando se acerca el cierre del mercado sí lo sean”

Por último, abordando el tema del mercado de fichajes, Ania ha confesado que “sí llegarán” los refuerzos esperados “en la próxima semana”, enfatizando que no están parados, sino que hay “operaciones en marcha”, a pesar de que sea “un mercado difícil porque necesitas rendimiento inmediato”. “Es un mercado en el que no tienes la adaptación de verano de pretemporada. Muchos jugadores de los que pretendes no pueden salir de sus equipos, otros no quieren bajar de categoría, otros te piden traspasos, y es muy complicado”, se ha lamentado el ovetense, aunque sí que ha recordado que tienen claro que deben reforzarse en “esos puestos en los que tenemos bajas como la de Gudelj”, por lo que “hay que tener tranquilidad, todo puede pasar”, ya que “el tiempo te permite que operaciones que en principio no son posibles, cuando se acerca el cierre del mercado sí lo sean”. “Ahora mismo somos pocos pero trabajamos con la ilusión y con la confianza al jugador para que de su mejor rendimiento”, ha rematado.

Así, en el plano de nombres propios, ha mencionado a uno de los posibles: Álvaro Leiva. Sobre el atacante, ha reconocido que es un jugador que conoce bien, y que personalmente le gusta, además de ser “uno de los posibles que está en una lista de varios”. Por otro lado, ha prácticamente descartado la salida de Álex Sala de la disciplina blanquiverde, ya que están “casi en la última semana”, y “tendría que ser ya una negociación”, y no cree que “nadie vaya a pagar la cláusula”, ya que “en Primera RFEF no suele ser habitual”. Así, salvo “algo muy excepcional con un dinero muy importante”, Ania duda que “haya una negociación que pueda cristalizar para sacar a un jugador del Córdoba”.

Así, todo queda supeditado a esa ficha sénior -mayor de 23 años- que queda disponible por la baja de Gudelj, así como las tres fichas sub23. “Lo que sí tenemos claro es que no vamos a traer por traer. Los fichajes que vengan tienen que ser para sumar, pero no solo para sumar números, sino para aportar desde lo futbolístico”, ha puntualizado Ania, antes de concluir recordando que “hay varias operaciones en marcha que todavía no están cerradas, pero esperamos que haya un buen final y podamos incorporar gente”.