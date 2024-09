Los inicios de curso, la asignatura pendiente de Iván Ania

Uno de los principales debes de este Córdoba CF en las dos últimos años, aunque si la reacción va a ser igual al del pasado curso regular, no se va a tener en cuenta de aquí a apenas unos meses. Y es que la entidad blanquiverde no ha comenzado del todo bien la temporada de su vuelta al fútbol profesional, con dos derrotas y un empate en las tres jornadas disputadas hasta el momento, lo que le ha hecho caer hasta la última posición de la tabla clasificatoria de LaLiga Hypermotion. Sin embargo, esta tendencia parece ser una constante en la carrera de un Iván Ania que no ha tenido excesiva suerte con la primera parte de las campañas ligueras.

Aunque en un primer momento no parecía que esto iba a suceder con el paso de los años. Una de sus primera experiencias en un banquillo fue en el Caudal, dentro del Grupo I de la Segunda División B donde, finalmente, consiguió la salvación de manera agónica. Todo ello, seguramente visto lo visto, marcado por un inicio de campeonato sólido, donde consiguió tres victorias, un empate y dos derrotas en las cinco primeras jornadas, lo que le sirvió, a la postre, para alzarse con la permanencia. Esta tónica de buenos resultados en la primera parte de la competición también se hizo notar en su experiencia inicial en el Racing de Santander, donde solo cayó ante el Sporting de Gijón B hasta la décimo novena jornada.

En cambio, esta es la excepción que confirma la regla. Este problema ya comenzó en el Villanovense, cuando en cinco citas regulares tan solo pudo vencer ante el San Fernando. Su primera experiencia bajo los colores del Racing de Santander ocurrió algo parecido, logrando una triunfo en 15 partidos que provocó su rescisión de contrato. Por otro lado, los dos años que dirigió al primer equipo del Algeciras CF tampoco pudo comenzar con buen pie las temporadas y en el Córdoba CF, logró una victoria en las cuatro primeras jornadas. Lo que sí está claro es que, salvo en el Sardinero, siempre consiguió el objetivo propuesto al finalizar la campaña regular.

Ahora, lo que no tiene que convertirse en tendencia es la mala dinámica con la que comienza la temporada y en eso se tiene que centrar un Córdoba CF que debe levantar cabeza cuanto antes. Para ello, Iván Ania ya sabe como manejar situaciones parecidas en el vestuario y este sábado llega una oportunidad de oro, recibiendo al Málaga CF en El Arcángel que podría significar ese punto de inflexión crucial para alejar los fantasmas del entorno del plantel califal.