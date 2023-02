La inconsistencia de la sala de máquinas en el Córdoba CF

Hay cosas que no van excesivamente bien y no precisamente tiene que tener un porqué. A veces, la mentalidad avanza a más ritmo que el físico y cuando piensas que todo puede salir mal, generalmente suele salir mal. Aun así y cuando esto sucede, los cambios son normales, las permutas dentro del fútbol pues son habituales y más aún cuando estas posibles soluciones no llegan de la mano con resultados positivos. En lo que a las demarcaciones respecta, el técnico Germán Crespo ha probado hasta cuatro combinaciones posibles dentro de la sala de máquinas del Córdoba CF y, por el momento, ha dejado sensaciones contrapuestas.

En primer lugar, la entidad blanquiverde comenzó con un once reconocible en casa y que variaba en función de las necesidades que aportase el rival en cuestión. De hecho, Germán Crespo se conocía por ser un entrenador que optaba por muchas rotaciones y que al principio cuando se vencía nadie se preocupaba, pero que, conforme los resultados no terminaban de llegar, comenzó a estar en el centro de la polémica. Aun así, el técnico nazarí afrontaba la mayoría de los choques con un esqueleto en el que estaban presentes tanto Javi Flores como Diarra, siendo parte del centro del campo en tres de los cinco primeros duelos de la temporada en los que el Córdoba CF consiguió la victoria.

Sin embargo, esto ha cambiado muchísimo. La incertidumbre que provocó el mercado invernal desde el pasado mes de diciembre ha hecho que las permutas en la plantilla hayan existido en mayor medida de lo que se esperaba en un primer momento. De hecho, el Córdoba CF empezó el año 2023 viajando hasta San Fernando y apostando con una dupla en el mediocentro formada por Diarra y un Ramón Bueno que, finalmente, ha cambiado de aires para defender la elástica del Fuenlabrada en calidad de cedido. A partir de aquí, la irregularidad llegó a una sala de máquinas que no ha tenido una continuidad clara.

Tanto fue así que desde que aterrizó procedente del San Fernando, Caballero ha sido uno de los jugadores más utilizados para Germán Crespo en esta demarcación. Sin embargo, no ha tenido una dupla clara, ya que Javi Flores y Diarra también se han alternado en el centro del campo. Esta es una de las causas del poco rendimiento del Córdoba CF a lo largo de las últimas jornadas, debido a que tan solo han repetido Diarra y Caballero en citas consecutivas (Linense y Sanse). Las combinaciones existen, pero el club blanquiverde necesita resultados positivos para alcanzar ese ansiado punto de inflexión.