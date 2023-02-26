Cerca de 10.000 almas volvieron a vibrar con los suyos. El Córdoba CF ha logrado tumbar a la Cultural Leonesa (2-0) en un encuentro dominado de principio a fin por los blanquiverdes y que supone un paso adelante, no solo en lo clasificatorio, sino también en lo anímico, dejando atrás la mala dinámica y demostrando que el cuadro califa, ante su gente, es un equipo temible y con mucho que decir aún.
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa
Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa