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Grada blanquiverde | Córdoba CF - Cultural Leonesa

CCF

Grada blanquiverde | Córdoba CF - Cultural Leonesa

Cerca de 10.000 almas volvieron a vibrar con los suyos. El Córdoba CF ha logrado tumbar a la Cultural Leonesa (2-0) en un encuentro dominado de principio a fin por los blanquiverdes y que supone un paso adelante, no solo en lo clasificatorio, sino también en lo anímico, dejando atrás la mala dinámica y demostrando que el cuadro califa, ante su gente, es un equipo temible y con mucho que decir aún.

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

14 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

15 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

16 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

17 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

18 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

23 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

24 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

25 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

25 / 25

Grada blanquiverde Córdoba CF - Cultural Leonesa

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