Grada Blanquiverde | Córdoba CF - AD Ceuta CF

Hubo entusiasmo e ilusión en una grada blanquiverde que, una vez más, volvió a superar los 10.000 espectadores. La afición cordobesista no abandona y quiere volver a disfrutar de las mejores sensaciones, que no llegaron en este caso. El Córdoba CF peleó, pero no pudo pasar del empate en un choque bronco ante la AD Ceuta y que aleja un poco más a los de Crespo de la zona noble de la clasificación.