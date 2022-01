González Calvo: “El equipo ha adquirido mayor compromiso y unión”

Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba y cabeza visible de la entidad, ha ofrecido a los medios del club un balance sobre el stage invernal acontecido en Baréin durante la última semana de cara a preparar de la mejor manera posible el inicio de la segunda vuelta en la Segunda RFEF. En palabras del propio dirigente, el balance de la concentración es "bastante positivo", ya que, pese que ya había "un equipo muy unido", la estancia en el país asiático ha servido para que los jugadores de la plantilla adquieran "más compromiso y unión entre ellos". "Estamos todos bastante satisfechos con el trato recibido aquí, por lo que creo que ha sido un acierto venir, y la verdad es que nos vamos a ir muy contentos y satisfechos con lo que la propiedad nos ha dado durante estos días", ha reconocido el dirigente extremeño.

Precisamente, la propiedad ha sido otro de los temas tratados en la comparecencia, y sobre ella, González Calvo ha reconocido que, pese a que "desde semanas atrás nos venía transmitiendo que estaba muy contenta con el trabajo efectuado este año", una vez que el equipo ha llegado al golfo Pérsico ha podido corroborar que era así, ya que "todas las instituciones, escuelas y equipos de fútbol nos transmiten que siguen desde aquí a nuestro equipo y que están muy contentos con lo que están viendo", además de desear "un pronto ascenso de nuestro equipo y que puedan seguir disfrutando tanto como estamos disfrutando nosotros en Córdoba".

Lo cierto es que, por redes sociales, los jugadores blanquiverdes han mostrado su satisfacción con el viaje, subiendo numerosas las fotos en Baréin. "Veo que la gente ha estado muy contenta, se les ve la alegría que tienen de haber venido hasta aquí", ha confirmado González Calvo, que incluso ha asegurado que algún futbolista del Córdoba ha bromeado sobre la posibilidad de quedarse algunos días más en Oriente Medio, aunque "jugamos el domingo y lo que tenemos que hacer, a partir de hoy cuando terminemos el partido, es descansar y recuperarnos". "Estamos en un país muy lejano, hay bastante cansancio y aún nos queda la vuelta, por lo que ahora a recuperarse, y afrontar el partido del domingo con la misma ilusión y ganas con la que lo hemos hecho en los últimos partidos", ha querido recordar el directivo.

El extremeño ha reconocido que, en su cuarta vez en Baréin, ha podido "conocer mucho mejor todo el país", ya que en las anteriores ocasiones, su estancia se había limitado a no más de tres días. La semana que ha permanecido la avanzadilla blanquiverde en Oriente Medio -aunque González Calvo estará durante uno o dos días más- ha permitido explorar nuevas alianzas, ya que "a nivel deportivo, los jugadores son de primer nivel, no solo en el fútbol sino también para cualquier otro deporte", ha puntualizado, además de añadir que "cuidan mucho todas las instalaciones y, sobre todo, lo que nos han puesto a nuestra disposición es inmejorable".

Con las miradas puestas en la segunda vuelta

Ya centrándose en los próximos meses de competición que le esperan al Córdoba, lo primero que ha destacado González Calvo ha sido la reacción de la afición a la campaña de abonos de media temporada, que se ha cerrado con cerca de 600 nuevos fieles a la causa blanquiverde. "No esperaba menos de nuestra gente", ha comenzado reconociendo, ya que cree que "hay una gran ilusión generada alrededor de este equipo y esperábamos que pudiera abonarse mucha más gente, aunque no se si tantos como finalmente han sido". El más de medio millar de nuevos abonados sirve para que la cifra de socios del Córdoba ascienda hasta los 9.000, hecho que, desde la directiva, "se agradece por todo el apoyo que estamos recibiendo por parte de nuestra gente".

En el plano deportivo, las aspiraciones para esta segunda vuelta de campeonato no pueden ser otras que lograr "lo mismo o más de lo que hemos conseguido en la primera vuelta". González Calvo ha reconocido que desde la dirección se muestran "muy ilusionados y centrados, y con muchas ganas de que empiece para terminar de conseguir el objetivo que nos pusimos a principio de temporada, y para el cual todos soñamos". "Si no soñamos con un ascenso en el Córdoba, mejor que nos quedemos todos en casa, así que esperemos que todos, a final de temporada, podamos celebrar lo que queremos que no es otra cosa que un ascenso", ha concluido, dejando claro que la promoción debe de ser una obligación para los blanquiverdes. 17 jornadas restan para finalizar el campeonato, una segunda vuelta completa que dará comienzo el próximo domingo 23 de enero frente al Xerez Deportivo. Con aún todo por decidir, los siete puntos de diferencia acumulados por el Córdoba con respecto a sus competidores deben de ser el colchón clave que sepa manejar el equipo para lograr llegar a mayo en esa tan ansiada primera posición.