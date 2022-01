Una última parada competitiva

La última parada antes de volver a tierras andaluzas y proseguir con el máximo objetivo de la entidad, que no es otro que ascender de manera directa a la Primera RFEF. El Córdoba ha podido disfrutar de una semana donde el lujo y las comodidades han sido las principales protagonistas. Baréin se ha convertido en la estancia del club blanquiverde para realizar un mini stage con motivo del parón propuesto por la Real Federación Española de Fútbol al acabar la primera vuelta del campeonato con motivo de que así se puedan recuperar los partidos aplazados por la Covid-19 con anterioridad. Gracias a esto, la directiva califal planificó un viaje hasta donde reside la actual propiedad, aunque el trabajo también ha volado hacia el Golfo Pérsico. Después de vencer ampliamente al Khaldiya, los de Germán Crespo se medirán ante el primer clasificado de la Liga de Baréin para poner punto final a su expedición.

Por un lado, este partido pondrá punto final a la estancia de la entidad blanquiverde en Baréin. Un total de ocho días que han servido para hacer grupo en el vestuario y conocer la cultura del Golfo Pérsico, así como sus costumbres y día a día. Además, al Córdoba no le han faltado comodidades ni actividades lúdicas, ya que han estado desde visitando a una escuela de fútbol base, hasta una excursión al circuito profesional de la Fórmula 1. Una experiencia increíble para todos estos jugadores, aunque tampoco ha faltado el trabajo. Los chicos dirigidos por Germán Crespo han podido entrenar en unas instalaciones que gozaban de todo tipo de herramientas, por lo que, además de vivir entre todo tipo de lujo, también han realizado un planning de entrenamientos acorde a lo que harían en tierras cordobesas.

Aun así, los contratiempos físicos no cambian ni a 7.000 kilómetros de distancia. El primer partido en territorio bareiní del Córdoba ante el Khaldiya hizo que tanto Felipe Ramos como José Alonso se tuvieran que retirar por molestias y todo apunta a que no se podrán vestir de corto para el próximo enfrentamiento de este mismo lunes ante el Al-Riffa en el Estadio Nacional de Baréin. En cambio, Germán Crespo tendrá que contar con los dos futbolistas del filial que viajaron con la expedición del primer equipo, Tala y Christian Delgado, así como de José Ruiz y José Cruz, que no estuvieron en la última convocatoria del conjunto blanquiverde.

Por su parte, el próximo rival blanquiverde está más que consolidado en la máxima categoría de este deporte en dicho país donde un total de diez equipos luchan por la corona liguera. En la clasificación regular y tras la disputa de la primera vuelta del campeonato, el Al-Riffa no ha perdido ni un mísero encuentro, disputando siete partidos donde los cuenta por victoria, mientras que únicamente dos no ha podido pasar del empate, cuajando una gran primera parte del torneo liguero, ya que aventaja al segundo clasificación, Manama, en cinco puntos. En lo que a diferencia de tantos se refiere, el primer clasificado ha logrado materializar 17 goles, mientras que solo ha encajado tres, convirtiéndose así en el conjunto más goleador y el que menos recibe de los diez equipos que conforman la Liga de Baréin. Gracias a estas estadísticas, el Córdoba tendrá un duro test antes de partir nuevamente hacia tierras andaluzas.