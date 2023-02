Germán Crespo: “Esta victoria puede ser un punto de partida”

El Córdoba CF volvió a cumplir y se reencontró con la victoria en El Arcángel. Los de Germán Crespo han logrado superar en un sólido encuentro a la Cultura Leonesa, un partido que, en palabras del técnico granadino, era “complicado anímicamente” tras la mala dinámica sumada y por el ambiente generado en torno al plantel, por lo que “nos tenemos quedar con que sabíamos que en los primeros minutos teníamos que meter a la afición en el partido, así ha sido y lo hemos hecho”. De este modo, Crespo ha expuesto que “en la primera parte ha habido buenos momentos de fútbol, no ha tenido la continuidad que a nosotros nos hubiese gustado, pero es complicado”. Sea como sea, “le pedíamos a los jugadores que se viera que el equipo quería ir a ganar de verdad, que quería los tres puntos y creo que así ha sido”, indica. Eso sí, “nos ha faltado sentenciar en la primera parte”.

Redención en El Arcángel

Igualmente, ha continuado con que “en la segunda” no han salido “tan bien”, pero “se dio la ocasión de Casas que hubiese matado el partido”. Y es que “nos falta confianza, nos falta madurar el partido, tener el balón y dar ese último pase que lo tendríamos que haber buscado porque ellos ya habían tirado la defensa”, ha reconocido Crespo, el cual mantiene que “hay que quedarse con que en la primera parte hemos visto al equipo de las primeras jornadas, pero mantener esa continuidad ahora mismo es complicado, no podemos pasar de 0 a 100 en solo un partido”.

El preparador blanquiverde ha subrayado que llevaban “muchas semanas pidiendo una victoria, se ha conseguido” y “se ha mantenido también la puerta a cero”. Por tanto, cree que “esto puede ser un punto de partida”, después de haber “intentado inculcar a los jugadores que no eran tan malos como ahora se estaba viendo” y que tenían “mucha confianza en ellos”. Asimismo, recordaba que “el partido era complicado porque el ambiente era más frío, había menos público que otros días”.

En lo que respecta a rival, Crespo ha afirmado que “en la primera parte ellos no han creado peligro, y en la segunda, las ocasiones han sido por errores nuestros”, valorando el trabajo de la defensa, formada en esta ocasión por la dupla Jorge Moreno y José Alonso. Es especial ha reconocido el trabajo del zaguero de Punta Umbría que, después de mucho tiempo sin jugar, “ha cumplido perfectamente. Echábamos de menos cuando Dragi no estaba, que no éramos capaces de ganar, y hoy se ha demostrado que con esa pareja de centrales te da esa confianza”. Además, Kike Márquez, autor del primer tanto, “viene trabajando muy bien y en los últimos partidos se ha visto el Kike que queremos, que siempre se ofrece, que es capaz de llevar el balón de campo propio a campo contrario”.