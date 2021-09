Germán Crespo: "Es para quitarse el sombrero con el equipo"

Un Córdoba imparable. El conjunto de Germán Crespo, que encadena su tercera victoria consecutiva en este inicio liguero, parece no tener techo. Los blanquiverdes parecen haber asumido su vitola de favoritos, y están demostrando con hechos el por qué. El inicio fulgurante del conjunto califal, con un tanto de Willy cuando aún no se había llegado al minuto uno de juego, trastocó todos los planes previstos para el encuentro. El propio técnico ha reconocido, en declaraciones posteriores al partido, que no han podido "empezar mejor" el encuentro. "Lo habíamos comentado y sabíamos que era importante. Este equipo, lo que tenía de bueno era que siempre se adelantaba en los primeros minutos, y era importante no encajar gol en esos primeros minutos" añadió. Además, tal y como el propio entrenador nazarí ha apuntado, lo único que ha podido faltarle al Córdoba ha sido "sentenciar el partido en la primera parte", ya que han gozado de "dos ocasiones y una doble ocasión" para haber cerrado el resultado.

La tercera victoria consecutiva, que supone el liderato cordobesista en el Grupo IV, suponen para el propio míster "tres puntos más para continuar con la racha de resultados y sumar de tres en tres". Consciente de la dificultad que tenía el desplazamiento de hoy, por las características del Municipal de la Isla, con un césped "algo irregular y de dimensiones cortas", el técnico blanquiverde ha reconocido que el de hoy era un partido para "demostrar que el equipo está capacitado para jugar tanto en El Arcángel como en estadios como el de hoy", aunque era consciente de que el Córdoba es "un equipo que cuando hay que ponerse el mono de trabajo, se lo pone y compite perfectamente".

Por otro lado, y refiriéndose a los cambios que se han introducido en el once, con la entrada de Fuentes y Puga, Crespo ha querido puntualizar que en el equipo "no hay titulares ni suplentes" y que, a lo largo de la temporada, "van a haber muchas sorpresas" en cuanto a los onces, pese a que, cuando se ganan varios partidos tal y como los ha ganado el Córdoba, "todo el mundo dice que lo que funciona no hay que tocarlo". Y es que, aunque las cosas estén funcionando bien para los califas, el técnico está presente en todos los entrenamientos, y es consciente de "la implicación" y del "como está trabajando la gente que no ha tenido la suerte de ser titular", a la que le ha prometido que "les va a llegar su premio". "Hoy han sido ellos dos y la semana que viene pueden ser otros dos. Al final todo el mundo quiere jugar y se ve en el día a día que todos trabajan para intentar ser titular el domingo", ha reconocido.

Si los cambios en el once titular son aceptados de buena manera por todos los futbolistas, las sustituciones no lo son menos. Ya se vio en el partido contra el Cádiz B, en el que Adrián Fuentes logró anotar gol saliendo desde el banquillo. Crespo es consciente de ello, y ha reconocido que "es lo bueno que tiene el equipo. Tanto en Jerez, como en Cádiz o aquí, por pocos minutos que tengan, salen con mucha motivación, y eso al final suma y es lo que marca las diferencias". Todos los jugadores que están saliendo desde el banquillo salen "al doscientos por cien", lo que hace que hoy, por ejemplo, "en vez de encajar el 1-2, marques el 0-3 y tengas alguna ocasión más para haber hecho otro gol".

Por último, en cuanto a la dinámica positiva del equipo, líder y máximo goleador de toda la Segunda RFEF, Germán Crespo ha reconocido que hubiese firmado este inicio de temporada. "Son buenos resultados, con diez goles a favor y dos en contra, y hoy se mantiene la portería a cero en un campo en el que ellos eran peligrosos y donde venían de hacer cuatro goles a balón parado". "El equipo es para quitarse el sombrero con lo que están haciendo en estas semanas. Hay que disfrutar de estos nueve puntos y de la victoria de hoy, y ya a pensar en el siguiente partido", ha concluido.