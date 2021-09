Germán Crespo: "Queríamos ir a por los tres puntos"

Dos de dos partidos ganados y seis de seis puntos conseguidos. Este es el bagaje total del Córdoba en su estreno esta temporada en Segunda RFEF. Unas cifras que ilusionan a una parcela cordobesista que, tras una temporada donde ni siquiera han podido ir a ver a su equipo presencialmente, están disfrutando con el juego que hacen los chicos dirigidos por Germán Crespo. Después de vencer al Cádiz B en el estreno del conjunto califa en el Municipal El Arcángel, el técnico nazarí pasó por sala de prensa para valorar el trabajo que los suyos han realizado sobre el terreno de juego del feudo ribereño, además de explicar la dureza del partido de hoy ante un filial gaditano que ha dado guerra a los locales, sobre todo en la primera mitad. "La confianza que está teniendo el equipo está siendo muy positiva", añade.

Primeramente, Germán Crespo ha realizado un pequeño análisis sobre cómo ha sido, a su juicio, el partido disputado en El Arcángel. "Ellos tenían una propuesta parecida, pero el Córdoba quería ir a por los tres puntos. Ellos se han encontrado con el gol en un contragolpe. El equipo que quería ir a por los tres puntos éramos nosotros. Sabíamos que podía llegar el segundo por cómo estábamos llevando el partido. La segunda parte supimos tapar la salida con sus extremos y le hemos dificultado su trabajo. El fallar un penalti puede generar dudas, pero al equipo no le ha afectado y ha sabido generar ocasiones de gol", añade un entrenador que resalta el trabajo de los ausentes en la primera jornada en tierras gaditanas. "Esta semana me había gustado la implicación de los jugadores que no habían estado en Jerez. Habían trabajado como el que más y eso se ha notado hoy. Javi se ha hecho con el tiempo del partido y Fuentes ha conseguido marcar. Si mantenemos la implicación de los jugadores, podremos conseguir muchos puntos".

Por otro lado, Crespo ha querido recalcar el poderío ofensivo que los blanquiverdes han demostrado en este inicio liguero. "El equipo ha sido capaz de hacer ocho goles en dos semanas y los equipos buscan que sus delanteros hagan goles. Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos. La puntería va a marcar la diferencia en la categoría", explica un nazarí que alaba el rendimiento que han realizado los recambios ante el Cádiz B. "Los cambios estaban hablados e iban a ser los mismos porque teníamos el objetivo de que Javi aportara más frescura. El gol también es evitable, aunque también ha sido propio de Primera División. Habíamos hecho una estrategia y la vuelta debía haber sido más rápida, pero también ha sido un golazo", asevera.

Mientras tanto, la afición ha vuelto a los campos de fútbol y eso lo notan los propios futbolistas a la hora de desplegar su juego en su feudo. "Los jugadores están disfrutando. Para disfrutar hay que trabajar y lo están haciendo. Cuando perdemos el balón, realizan una buena presión e incluso los de arriba. Cuando hay esa relación conjunta, se ve esa alegría. La confianza que está teniendo el equipo está siendo muy positiva", apunta un Germán Crespo que se ha quedado realmente sorprendido por lo que ha ocurrido en El Arcángel. "Vivir esto es espectacular, sobre todo por lo mal que lo hemos pasado. El jugador no ha estado arropado por la afición que tenemos y la temporada pasada fue negativo. Partidos como el de hoy, en el que habrá momentos malos, pues el calor de la gente te da mucho. Se agradece porque han animado en todo momento y el equipo lo nota", culmina.