Germán Crespo: "Estamos perdonando demasiado en los partidos fuera de casa"

Último encuentro del 2021 con Córdoba y Mensajero buscando cerrar el año de la mejor manera posible. Tras ver como su partido se vio aplazado como consecuencia de la erupción del volcán de La Palma, el encuentro quedó fijado para este 22 de diciembre, siendo este el último encuentro para ambos conjuntos antes del 2022. En la previa de la cita, ya con el Córdoba en territorio canario, Germán Crespo, técnico blanquiverde, ha evaluado el encuentro como clave ya que supondría entrar en las vacaciones "con una diferencia importante". "El partido pasa, sobre todo, por ganar, como todos los que disputamos. Tenemos que ir a sumar los tres puntos, y luego el partido dará para conseguirlos o no", ha comentado el preparador, consciente de que el equipo suma tres citas consecutivas sin ganar lejos de El Arcángel. "Todo lo que sea sumar, como el otro día en Ceuta, es bueno", ha reconocido.

Hacerse fuertes en El Arcángel será fundamental para conseguir el ascenso, tal y como ha confirmado el propio Crespo. El técnico ha presagiado que "sumar de tres en tres en casa, y conseguir hacer de nuestro estadio un fortín, te da mucho de cara a un posible ascenso. Se empezó bien fuera de casa, aunque ahora los resultados están siendo algo irregulares, pero estamos viendo lo complicado que está siendo ganar fuera de casa". Además, el aumento de las urgencias en los equipos tanto de la parte alta como de la parte baja de la tabla hará que sea "más difícil ganar fuera de casa" en la segunda vuelta, aunque el mister se ha mostrado confiado en que "quien mantenga la regularidad en casa, en este caso nosotros, que lo hemos sumado todo, lograría prácticamente el objetivo".

El equipo llegará al Estadio Silvestre Carrillo tras una semana frenética, con un doble desplazamiento a Ceuta y La Palma que apenas ha dejado tiempo a los blanquiverdes para preparar el encuentro. "Llegamos después de haber jugado un partido 72 horas antes, con un viaje largo y adaptándonos a todo, pero cuando inicie mañana el partido todo eso queda aparcado, porque sabemos de la importancia que tiene el sumar los tres puntos", ha afirmado. Simo y Casas volverán a estar disponibles para Crespo tras pasar sendos procesos febriles, aunque "es evidente que no van a estar al cien por cien, pero como casi todo el mundo. Hay muchos jugadores que tienen molestias, pero hoy las sensaciones en el entreno han sido buenas y mañana elegiremos el mejor once posible", ha subrayado el granadino.

No habrá más rotaciones más allá de las obligadas por estado de forma. Germán Crespo no se quiere guardar ningún as bajo la manga, y saldrá con todo al Silvestre Carrillo. Ha destacado que "hay que mirar como llegan los jugadores, e intentar sacar el mejor once posible o el que mejor se adapte al terreno de juego". La clave pasará, sobre todo, por mejorar "esos últimos metros y esa toma de decisiones". "Es lo que nos está faltando en algunos partidos fuera de casa. Estamos perdonado demasiado, nos ha pasado varias veces, y al final eso hace que no se sume de tres en tres. Si tenemos la suerte de acertar el cincuenta por ciento de lo que se genera, tendremos mucho camino recorrido", ha analizado el preparador califal, que tratará de romper esa mala racha.

Numerosos factores afectarán a los blanquiverdes, entre los que destacan el acecho de la Covid-19 a la plantilla, y la calidad del aire y la ceniza del volcán de La Palma. Sobre lo segundo, Crespo se ha mostrado tranquilo ya que, en el entrenamiento de este martes, el granadino no ha "notado nada, y tendría que haber un cambio radical de hoy a mañana para notar algo". El tema de la Covid-19 será más delicado puesto que, tras varios contactos estrechos en la plantilla blanquiverde, la amenaza parece más cercana que nunca. "Estamos teniendo varios casos de jugadores que se tienen que quedar aislados, e incluso algún positivo que nos puede perjudicar", ha confirmado. Además, también preocupa que pueda afectar a la afluencia de público a El Arcángel puesto que, pese a que "todavía queda mucho", al Córdoba le "perjudicaría mucho en la asistencia al estadio. Creo que eso está todavía lejos, a ver qué pasa después de las vacaciones", sentenció.

Por último, Germán Crespo también ha querido hacer un breve balance tanto del rival, el CD Mensajero, como de su propio año 2021, lleno de éxitos en clave blanquiverde. Sobre los canarios ha afirmado que, "como todos los equipos cuando se enfrentan al Córdoba", irán al encuentro con "una motivación extra". "Para ellos, estos tres puntos serían importantes porque están en una zona peligrosa de la clasificación", por lo que "quieren que su afición asista al campo". Crespo, por su parte, ha abogado por mirarse a ellos mismos, "salir con la intensidad que se tiene que salir a este tipo de partidos y, sobre todo, adaptarnos a las dimensiones del terreno de juego y del bote del balón". Para finalizar, también ha resumido su año como "muy positivo" ya que "desde el mes de enero, en el filial hubo un cambio radical y la dinámica fue muy buena, incluso con números de ser campeón en Tercera División", aunque faltó el "disputar este play off para ponerle la guinda a la temporada". Ya en el primer equipo blanquiverde, analizando el cómo terminó la pasada campaña y cómo ha comenzado esta, el preparador reconoce que "más no se puede pedir". "La mejor forma de culminar el año sería conseguir los tres puntos, mantener una diferencia con el segundo clasificado de nueve, y entrar al siguiente año con esos números que creo que serían importantes para conseguir el objetivo principal que es el ascenso", ha culminado. Un partido importante para cerrar un irregular año 2021 en clave blanquiverde.