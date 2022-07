Germán Crespo: “No hemos entrado bien al partido”

La primera derrota de la pretemporada, aunque eso no signifique mucho. El tramo de preparación sirve para coger ritmo de juego y que las sensaciones sobre el césped sean los más positivas posibles, aunque, para ello, una victoria siempre ayuda. Tras los triunfos ante Granada CF y UD Almería, el Córdoba CF llegaba a la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios para enfrentarse a un Sevilla Atlético que descendió a la Segunda RFEF a lo largo de la pasada temporada. Aun así, el cuadro blanquiverde no fue capaz de doblegar al filial hispalense y cosechó la primera derrota de la pretemporada. Después del choque, el técnico Germán Crespo explicó que esta derrota les “viene bien” para saber “lo que habrá” en la categoría.

Un partido gris

Por un lado, el preparador nazarí ha analizado una primera mitad donde el propio protagonista admite que su equipo no ha estado acertado en esos primeros minutos. “Partido donde una vez más no hemos entrado bien. Esa falta de concentración que estamos teniendo en los primeros minutos hacen que encajemos goles cuando el equipo rival no ha hecho nada. Hemos salido bien, elaborando y teniendo el balón, pero hemos cometido un error en la transición ataque-defensa donde ya habíamos hablado de la movilidad de Carlos por dentro, aunque nos han pillado y nos han hecho el gol”.

Mientras tanto y tal y como ha relatado el entrenador, el Córdoba CF no se ha venido abajo por el tanto del Sevilla Atlético y ha intentado la igualada. “A partir de ahí el equipo se ha venido arriba, ha seguido con la filosofía de juego y con las sensaciones que tenemos. Costaba un poco con la calor y con el césped que estaba seco. Hemos tenido muy buenas llegadas por banda derecha con Carracedo que ha sacado dos o tres buenos pases, pero nos ha faltado tener más llegada al área. Teníamos ahí a Jan y también hemos probado a Diarra que son jugadores de corte más defensivo”, ha aseverado el técnico.

Por su parte, Germán Crespo ha alabado la segunda parte que ha realizado su equipo en el apartado ofensivo, pero no tanto en el defensivo. “Hemos ido a por el partido, a meternos en el partido con un gol y ha tenido Sergio Benito ese uno contra uno. El equipo ha tenido llegadas y el gol ha llegado en el mejor momento, cuando mejor estaba el equipo en la zona ofensiva, aunque no en la defensiva. A 40 grados y la frescura porque ha habido jugadores que han jugado los 90 minutos pues pasa factura. Al final ha llegado el gol que le hemos regalado. Creo que nos viene bien. Ya sabemos lo que habrá en la categoría y lo positivo de todo es que no hay lesiones importantes y ya toca recuperar a gente para los dos siguientes partidos”, culmina.