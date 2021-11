Germán Crespo: "Hay que disfrutar el momento"

Una nueva oportunidad única y otra aprovechada. El potencial de este Córdoba es increíble y lo demuestra cada fin de semana e incluso en los partidos coperos. Además de dar la talla en el Grupo IV de Segunda RFEF, el conjunto blanquiverde ha sido capaz de mantener el ritmo en la Copa RFEF, eliminando en primera instancia a Balompédica Linense, Juventud de Torremolinos y Xerez CD antes de medirse al Ebro en El Arcángel. Aun así, la regularidad en cuanto a juego y resultados no ha decaído en el tapete cordobés y el cuadro califal ha accedido así a la gran final de este torneo copero. Una vez conseguida la victoria ante el conjunto aragonés con un solitario gol de Luismi Redondo durante la segunda mitad, el técnico Germán Crespo ha pasado por sala de prensa y ha alabado el trabajo que sus chicos han realizado sobre el césped.

Primeramente, el entrenador nazarí ha analizado un partido en el que el Ebro ha puesto muchas complicaciones a la hora de elaborar el juego blanquiverde. "Estaba claro y sabíamos que venía un rival que si ha llegado aquí es por méritos propios. Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos iban a venir con todo. Cuando llegas a esta ronda, lo que quieres es llegar a la final. El equipo ha salido bien y podía haberse adelantado con la oportunidad de Casas. Hemos tenido el dominio del balón y sabíamos que teníamos que tapar los contragolpes. Los acercamientos que han tenido ellos han sido a balón parado. En la segunda mitad hemos tenido varias ocasiones para adelantarnos y parecía que iba a llegar a la prórroga, pero la frescura de Luismi ha sido vital", añade un Crespo que ha recalcado la enorme labor que ha cosechado el Ebro. "Ellos son un equipo que encaja pocos goles menos el encuentro ante el Espanyol B. Venían de eliminatorias donde no habían encajado. Habíamos analizado partidos donde quería sacar el balón y no le hemos dejado jugar. Ellos nos han estudiado a nosotros, pero hemos llegado a esta final que tanto queríamos. Ahora toca disfrutar, pero también desde ya pensar en el partido de este domingo", asevera.

Por otro lado, la campaña que está cosechando el Córdoba es digna de enmarcar y el técnico admite que hubiese "firmado" estar donde está ahora mismo a lo largo de la pretemporada. "Es muy difícil ganar un partido porque cualquier equipo compite muy bien. Ahí están los números y tenemos que intentar alargarlos. El domingo tenemos un duro partido por delante. Hay que felicitar a los jugadores porque lo dejan todo en el campo. Hay que felicitar a todo el mundo. Vamos a disputar una final de un título que cualquiera nos gustaría jugar y hay que disfrutar el momento", explica un profesional que está aprovechando "la oportunidad" que supone para él dirigir a este equipo. "Todo lo que es ganar y sumar es importante. Habrán entrenadores que estarán acostumbrados a pasar rondas, pero a mí se me presentaba una oportunidad. Esta competición te ofrecía jugar ante un Primera División en la Copa del Rey y para mí era un premio. Javi Flores ha dicho en el grito de guerra que no había jugado una final y que quería hacerlo al igual que De las Cuevas".

Mientras tanto, un exceso de confianza puede provocar que el título de la Copa RFEF se pierda finalmente, aunque Germán piensa que sus chicos no son así. "Se han quedado muchos equipos fuera que perfectamente podían estar en esa final. Si el Córdoba está aquí es por algo. Todos los equipos que vienen a El Arcángel se crecen y cuando tienes un exceso de confianza, te llevas un hostión. El equipo mantiene la concentración incluso los 90 minutos y por eso no tendremos problema", apunta un técnico que admite que el año pasado fue "muy complicado por todo", aunque eso no ha importado para que la afición esté con el plantel. "Sabíamos que iba a ser un año complicado para enganchar a la gente, pero desde que se abrió la campaña de abonados ya se notó. Queremos que la gente disfrute porque cuando ellos disfrutan, nosotros también. Cuando vas por la calle, la gente te va parando y eso te ilusiona. Ojalá podamos ser campeones porque es un premio para la afición", culmina.