La incógnita de Germán Crespo

El Córdoba CF se encuentra en un mar de incógnitas. Después de más de una semana de haber terminado la competición el primer equipo y tras un puñado de días desde que lo hiciera el segundo, el silencio continúa en el seno del club ante la luz pública. No se ha hecho ningún tipo de declaración más allá del tweet institucional desde sus redes sociales con la victoria estéril ante el Cádiz B en caliente. Esa ausencia de palabras afecta a muchos campos en lo deportivo y uno de ellos es el banquillo. Sin candidato alguno que resaltara en la presa dado que no hay asegurada ninguna dirección deportiva, sólo queda uno sobre el escenario: Germán Crespo.

Sin duda alguna y hasta la fecha el granadino es el principal candidato para seguir dados sus últimos partidos al frente del primer equipo, que no dependía de sí mismo para entrar en Primera RFEF y donde la herencia recibida de no sumar puntos lastró en demasía el tramo de Crespo como capitán general del primer plantel blanquiverde. Dos victorias y un empate no fueron suficientes para acceder a la tercera categoría, aunque se atisbaron ciertos brotes verdes en cuanto a la actitud en el juego y a la presencia amplia de futbolistas del filial tanto en el once inicial como en la convocatoria. A falta de nombres, por ahora, bueno podrá ser Germán Crespo.

En la tercera opción en la banqueta por parte del Córdoba CF, se eligió a un técnico de la casa que pudiera impulsar al equipo desde la inclusión de algunos jugadores jóvenes que se han visto revalorizados. Casos como los de Luismi Redondo, Núñez, Puga, Diego Domínguez o Álex Marcelo son ejemplos paradigmáticos de las oportunidades que ha ido dando Crespo desde su entrada en el primer equipo, para sustituir a Pablo Alfaro en la segunda vuelta de la segunda fase. Aun así, su anterior condición de entrenador del filial es la única que pudo provocar tal situación. Y es que, a pesar de un mal inicio del equipo dependiente blanquiverde, se tuvo paciencia y se confió en un Crespo que dio la vuelta al equipo en 2021 con un Diego Domínguez estelar escudado en un valiente centro del campo y en una ordenada defensa. De seguir el granadino la próxima temporada en Segunda RFEF, no es nada descabellado que opte por un selecto grupo de futbolistas del filial para ocupar las vacantes futuras en la primera plantilla.

Tras finalizar su etapa en el primer equipo, Germán Crespo se puso a los mandos del segundo para culminar la temporada en El Arcángel ante Los Barrios. El duelo ante el cuadro gaditano fue fiel reflejo de lo que ha sido el cenit de rendimiento del filial en la temporada: equipo valiente, que va rápido al ataque pero que no escatima recursos en dar posesiones largas en busca del hueco perfecto entre la defensa rival. Ante una tribuna del coliseo ribereño repleta de aficionados blanquiverdes, los jugadores fueron recibidos con ovación al igual que Germán Crespo. Aun así, se llevaron un aplauso mayor cuando terminó el festival goleador del Córdoba B: un 8-2 con triplete de Luismi Redondo y dianas de Diego Domínguez (16 en total), Ale Marín, Álex Marcelo, Felipe Veloso y Manolillo. No fue para menos la despedida de un filial que toca techo sin poder optar a la Segunda RFEF tras la debacle del primer equipo.

Según declaraciones tras el encuentro, Germán Crespo aseguró que el club no cuenta con él para el segundo equipo, con lo cual abre la puerta a dos posibilidades claras: la de tomar las riendas de la primera plantilla en la cuarta categoría del fútbol español o la de marcharse tras su buen bagaje en los dos equipos blanquiverdes. En cualquier caso, al igual que se ha hablado estos días, todo dependerá de la dirección deportiva que haya en la 2021-22. A falta de confirmación oficial de la marcha de Miguel Valenzuela y Juanito de esa parcela, todo queda sumido en un mar de incógnitas a expensas de que se sucedan los acontecimientos.