Germán Crespo: “Ahora estamos dando mérito a lo que hicimos al principio de temporada”

Una nueva oportunidad para demostrar que lo que ocurrió durante la primera mitad del pasado encuentro no fue fruto de la casualidad. El Córdoba CF parece que ha recobrado la confianza perdida en las últimas nueve jornadas y así lo demuestra la victoria contundente ante una Cultural y Deportiva Leonesa que, a pesar de no está pasando tampoco por su mejor momento, es un rival directo por el play off de ascenso a Primera RFEF. Aun así, este cambio de dinámica tiene que consolidarse en el tiempo y el cuadro blanquiverde tiene una buena vara de medir este domingo para que así sea. Por su parte, el técnico Germán Crespo ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que una victoria este domingo sería “muy importante” de cara al final de campaña.

En primera instancia, el preparador granadino ha insistido que “evidentemente” tenía que llegar la victoria y, por ello, no podían pensar “más allá del próximo partido”, aunque este partido es diferente, ya que dos victorias consecutivas vendría “bien para todo”. Aun así, esta racha negativa también puede venir bien para demostrar el buen hacer en el pasado. “Yo creo que es cuando más merito le estamos dando a lo que hicimos en la primera parte de la liga. Gracias a esos resultados, el equipo no ha salido del play off. Después de la racha negativa, pues el equipo sigue siendo de los mejores en cuanto a números. Tenemos que ser capaces de conseguir los tres puntos porque nos permitiría seguir siendo de los mejores equipos fuera de casa. Si seguimos en esa línea fuera y mejoramos en casa pues volveríamos a ser el equipo de principio de temporada”.

Por otro lado y analizando al rival, el técnico Germán Crespo ha alabado el buen trabajo del Talavera en los últimos tres encuentros a pesar de contar todos ellos con derrota. “Tenemos que aprovechar porque el equipo esta abajo y ellos no se pueden permitir fallar. Con eso tenemos que jugar, con la ansiedad después de la tres derrotas. Es un equipo que está haciendo las cosas bien, que arriesga y será un partido complicado, pero tenemos que aprovechar esa dinámica negativa”, ha afirmado un entrenador califa que ha recalcado la valentía del conjunto talaverano. “El Talavera viene de menos a más a pesar de estos resultados y desde el cambio de entrenador. El equipo que recibimos aquí y el de este domingo pues viene de menos a más. Esa progresión se corta por los resultados, pero he visto muchos partidos de ellos y tiene menos puntos de los que debería tener”.

En cuanto a la enfermería se refiere, el técnico Germán Crespo ha explicado que Carracedo estará disponible para el próximo domingo a pesar de ausentarse en la sesión del viernes aquejado por una fiebre alta, aunque, sin embargo, todo apunta a que Armando Shashoua no se podrá vestir de corto por una lumbalgia. Mientras tanto, el entrenador ha apuntado que Ekaitz Jiménez aún no está para ser titular y que Alberto Jiménez podría tener alguna oportunidad en un plazo corto de tiempo. Ahora, y debido al rendimiento mostrado durante el pasado fin de semana, la duda está en la defensa. “Cuando van las cosas bien pues esa tranquilidad y esas rotaciones pues sabes que el equipo lo va a dar todo, pero ahora buscas a la gente que mejor esté. Perdimos un jugador como Dragi, pero Alonso cumplió perfectamente. Es una decisión que tomaremos el domingo, pero el equipo va a ir muy encaminado a lo que vimos el otro día”, ha culminado.