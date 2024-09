Fernández Monterrubio: “Vamos por el camino correcto”

La actualidad hay que repasarla, donde y cuando sea, más aún si compareces ante los medios de comunicación, como es el caso de un Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, que ha querido hacer un balance después de la presentación de la segunda equipación de la entidad blanquiverde en la Diputación de Córdoba. En una primera instancia, el dirigente blanquiverde no ha querido cerrar la posibilidad de que la comisión deportiva firme a un jugador en el mercado libre, aunque sí que ha disminuido las probabilidades de que esto pase. Además, Monterrubio ha explicado que el patrocinador principal entra en su fase final, donde una opción se ha caído por el camino, aunque siguen habiendo “dos líneas abiertas” para que acabe sucediendo.

Por otro lado, una de las cosas que más ha enfadado a los aficionados al Córdoba CF en los últimos días han sido los accesos al estadio, cosa que el club está tratando de mejorar. “El control de acceso, igual que el ticketing, es un programa que depende de LaLiga. Entonces, ahí estamos condicionados. Se han abierto más puertas, sobre todo de salida, y estamos pendientes de algún informe para intentar mejorar en todo lo posible. También estamos intentando mejorar de la mano de LaLiga, el propio control de acceso que hay ahora, para que los tornos vayan lo más rápido posible. De todas formas, es difícil que 18.000 entren de forma rápida en un estadio, porque es complicado. Lógicamente, si tenemos más puertas, pues menos tardarán”.

Asimismo, la situación deportiva también preocupa -y mucho- a todas las parcelas del club, aunque eso ha amainado después de la imagen vista ante el Málaga CF. “Estoy más tranquilo. No porque hubiera intranquilidad, sino porque, bueno, creo que lo dijo Iván y creo que también algún jugador en el postpartido, hablaron de reconocible y creo que esa imagen fue importante. Creo que el equipo mereció más. Esto son solo palabras, porque es los puntos. Solo conseguimos un punto, pero creo que hicimos méritos para conseguir más y nos quedamos con esa imagen, que es el camino correcto y es el camino del año pasado que nos llegó a conseguir éxitos”.

Otra de las cuestiones más criticada por redes sociales es el criterio de LaLiga a la hora de designar los horarios de los partidos del Córdoba CF, cosa que no tiene nada que ver con la entidad. “No conozco ningún club que le guste jugar los lunes y los viernes como día de partidos, sobre todo en casa, porque eso no nos viene bien para nuestros abonados. Evidentemente entendemos que va a haber rotación y que no nos va a tocar siempre los lunes y los viernes”, explica un Monterrubio que, además, anuncia la implementación próximamente de la posibilidad de ceder el abono. “Tiene que probarse suficientemente antes de sacarla y esperamos que en el próximo partido de máxima afluencia tenerla lista. Pero, como comentamos en su momento, tiene que ser en un partido en el que todo el ticketing se agote para empezar con la cesión de abonos”.