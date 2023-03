Ekaitz Jiménez: “Estoy más que preparado para cumplir y volver a mi nivel”

En el contexto de la presentación del partido solidario en beneficio de la Orden Social Hermano Bonifacio, del hospital San Juan de Dios, el Córdoba CF ha aprovechado para ofrecer a los medios las declaraciones de un futbolista de la primera plantilla que conoce bien los servicios que presenta el mencionado hospital. Se trata de Ekaitz Jiménez, que acometió su operación de rodilla en San Juan de Dios y que, ahora, tras superar la lesión, ha querido recalcar que su experiencia en el hospital fue “muy buena”, y no solo en el día de la operación, sino que también “durante las resonancias previas y las analíticas, ya que siempre fueron muy amables, puntuales y correctos”. Además de ello, la intervención salió “muy bien” y “el resultado ha sido muy bueno porque desde ese día desaparecieron las molestias que tanto me impedían competir”.

El Córdoba CF, solidario con San Juan de Dios en la visita del Ceuta

Centrando ya las miradas en el apartado deportivo, Ekaitz Jiménez ya ha dejado atrás la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante las dos últimas semanas, después de reaparecer con la elástica blanquiverde el pasado 21 de enero ante la UD Sanse. “Fue una rotura muy, muy pequeñita”, ha explicado el defensor, que también ha querido recalcar que desde el club le “tuvieron que frenar porque estaba apretando mucho” por su cuenta, con motivo de “esa ansiedad y esas ganas de querer volver y cuanto antes” a su nivel. Por lo tanto, Ekaitz ha reconocido que “me tuvieron que parar diez días, y ahora me encuentro muy bien”, y que “ahora mismo mi oportunidad es diaria, en el entrenamiento de cada día, y ahí cada vez me siento que estoy más con el equipo, que estoy más cerca en todas las acciones, me siento rápido y estoy preparado para jugar”.

Pese a las cuatro tarjetas amarillas que acarrea el actual titular, José Calderón, Ekaitz no piensa “que tenga que haber una sanción para jugar”, ya que “el que decide es el míster”, y lo que está en la mano del jugador es “mirarme a mí, demostrar cada día entrenando que estoy preparado, que no tengo que esperar ninguna sanción y que, si en Talavera tengo la oportunidad de entrar, estoy más que preparado para cumplir y volver a mi nivel, que es lo que busco”. Un Talavera del que también ha puntualizado que su puesto “puede ser engañoso”, ya que no empezaron bien la liga tras su tarde admisión en la categoría, pero que es un equipo que “juega muy bien, que se atreve mucho, bueno y con buenos jugadores, por lo que te pueden ganar el partido tranquilamente”.

Pese a ello, el equipo viaja a Talavera con la confianza de haber vuelto a sumar tres puntos vitales ante la Cultural Leonesa. Tres puntos que “vinieron muy bien”, pero que no pueden quedarse ahí, sino que se debe intentar prolongar la buena dinámica esta próxima semana. “Nos ha dado esa fuerza para volver a sentirnos capaces de lo que hacemos, de creer en lo nuestro, de apretar arriba, de querer el balón y de crear ocasiones, por lo que sí, nos ha reforzado, seguro”, ha subrayado Ekaitz. Por último, también ha abordado el motivo de esa mala dinámica que ha atravesado el equipo, y ha explicado que “las ganas del equipo eran las mismas”, pero que “se ha dado por un bajón individual de nivel que ha afectado al colectivo”, descartando así “nada más raro”. “Ha sido una racha negativa que esperamos haberle dado ya la vuelta este domingo pasado y continuar la buena dinámica este domingo en Talavera”.