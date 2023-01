Duro golpe en El Arcángel

El Arcángel abrió sus puertas al 2023. La segunda parte del campeonato liguero se avecina y el Córdoba CF es consciente de que el apoyo de su público seguirá siendo fundamental para mantener el tipo en una pelea por el ascenso que se presupone encarnizada a más no poder. Y había que dar el primero paso del nuevo año, aunque éste no se produjo de la forma deseada. Pese a que los califas fueron mejores en cuanto a sensaciones generales, lo cierto es el botín se lo acabó llevando la Real Balompédica Linense, que jugó la mayor del partido en superioridad y que consiguió acertar en el tiempo extra.

El estreno como local trajo consigo otro debut significativo. Y es que la semana ha sido movida en clave cordobesista, con la salida de Bernal y la llegada de Antonio Caballero, al que se ha fichado para aportar un salto de nivel competitivo, lo cual se le empieza a exigir desde el primer día, pues Crespo no dudó en ponerlo de titular pese a llevar solo unos días junto al resto del grupo. Ese fue el punto más destacado en un arranque de partido absolutamente insípido. Había intensidad sobre el césped, pero sin verticalidad alguna.

De hecho, la primera oportunidad clara del partido llevó la firma del Córdoba CF y ésta se produjo a los 20 minutos del mismo. Eso sí, ciertamente, los blanquiverdes estuvieron muy cerca de abrir el marcador, en una gran triangulación que desembocó en un pase de gol de Carracedo y que remató De las Cuevas desde la frontal. Sin embargo, Varo tiró de reflejos para evitar el tanto. El acercamiento pareció, al fin, activar a los de Germán Crespo, que se enchufaron ya no solo en la posesión, sino también en las ocasiones de cara a puerta.

De este modo, otra oportunidad franca para los locales llegaría cercana a la media hora, y la misma se facturó en una acción en la que Willy se quedó solo ante el meta, aunque con poco ángulo, por lo que decidió dejarla para que rematara Carracedo que, con solo un futbolista balono bajo palos, la envió por encima del travesaño. Se lamentaba la grada, aunque rápidamente insistía en su empeño de no dejar de animar. Un ambiente cada vez más festivo dentro de un tramo en el que los califas continuaban mejorando ante un Linense que, sí es cierto que se acercaba, pero casi no ofrecía peligro sobre la portería de Carlos Marín.

El ritmo no daba tregua, con un cuadro cordobesista dominador en velocidad y verticalidad. Con todo, los visitantes también querían ir poco a poco mostrando sus cartas en ataque, y dieron un aviso a balón a parado, al rematar Morante un gran servicio de córner, el cual se estrelló en el larguero. No obstante, la jugada quedó previamente invalidada. Sea como sea, la inercia era favorable a los locales, aunque un momento puntual puede cambiar mucho un partido. Y se dio en esta ocasión, ya que el Córdoba CF se iba a quedar con diez para el resto del encuentro, al ver Simo la roja directa en un encontronazo en el área visitante en el que Loren acabó en el suelo tras un roce con el jugador califa. Eso desató aún más los decibelios de El Arcángel, aunque no habría más oportunidades claras durante los primeros 45 minutos.

Aunque sea con uno menos, el empeño de este equipo es sobresaliente. Y es que solo tardó unos segundos el cuadro cordobés en avisar tras la pausa, y éste fue más claro que ninguno, pues Puga se plantó solo ante el meta rival tras un gran pase filtrado a la espalda de la defensa. Sin embargo, el lateral se fue quedando sin ángulo y su disparo se marchó fuera lamiendo el poste. Sea como sea, la posesión y la insistencia seguían siendo de los locales, que apenas notaron la inferioridad, al menos durante los primeros compases del segundo acto. Es más, el Linense, lejos de ser el encargado de proponer, principalmente por contar con un futbolista más, trató de templar el partido y bajar el ritmo de juego. En gran medida por la insistencia ofensiva de su adversario. Y es que casi todo el peligro de los gaditanos llegaba desde el juego de estrategia.

Pero lo cierto es que el plan salió bien, y el paso de los minutos sí que fue haciendo mella en el Córdoba CF, no tanto en lo que a posesión se refiere, pero sí en acercamientos. Con todo, los cambios de Crespo evidenciaban la ambición por ganar, y eso, a veces, conlleva ciertos riesgos. El técnico granadino dispuso de más pólvora en ataque con la entrada de futbolistas como Casas, Kike Márquez o Cedric, dejando huecos atrás que acabaron saliendo muy caros. En efecto, seguramente en el único error defensivo de los locales en todo el partido, el Linense encontró el gol con un remate de cabeza perfecto de Toni García. Un verdadero jarro de agua fría que se podría haber contenido con los intentos en el tiempo extra de Casas o Diarra, pero la fortuna ya no jugó a su favor y el 0-1 brilló con el pitido final.