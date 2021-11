Día clave en El Arcángel

Oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa. El Córdoba está haciendo todo bien en la presente temporada. Los chicos dirigidos por Germán Crespo tienen en su mano ascender de manera directa a Primera RFEF gracias a una primera parte de la campaña regular donde en nueve partidos no solo no conocen la derrota, sino que han salido victoriosos en ocho mientras que solo han empatado un choque. Estos números les ha valido para liderar el Grupo IV de Segunda RFEF aventajando en siete puntos a su siguiente rival. El Arcángel será testigo de un encuentro entre los dos mejores clasificados de la tabla y los dos únicos equipos que siguen invictos, siendo de los pocos en todo el fútbol español. Por ello, la entidad blanquiverde tiene una oportunidad única de asestar un golpe muy importante al campeonato y de dejar atrás a la cuarta categoría de este deporte a nivel nacional.

Por un lado, el Córdoba llega en una racha inmejorable al encuentro frente al Cacereño. La entidad blanquiverde no solo está demostrando su gran nivel en el tramo liguero, sino que ha estado capacitada para llevar adelante dos competiciones de manera simultánea. Lejos de dejarla en un segundo plano, los chicos dirigidos por Germán Crespo han disputado la Copa RFEF y gracias a su buen trabajo han accedido a la gran final merced al triunfo conseguido ante el Ebro. Debido a esto, el cuadro califal llegará a El Arcángel este domingo sabiendo que puede levantar un título en su feudo contra el Guijuelo el próximo 23 de noviembre tras un camino que no resultó sencillo. Tras doblegar a la Balompédica Linense de superior categoría, el plantel cordobés superó al Juventud de Torremolinos y al Xerez CD justo antes de medirse al conjunto maño en el tapete andaluz.

Para el presente encuentro, el técnico Germán Crespo ha convocado a todos sus efectivos disponibles y tendrá que hacer tres descartes antes del inicio del choque. El entrenador nazarí tendrá tanto a Simo como a José Alonso con el descanso suficiente para salir desde el principio ya que sendas expulsiones les dejó sin un mísero minuto en las semifinales de la Copa RFEF ante el Ebro. Sin embargo, este no será un hándicap para un Crespo que ha sabido manejar esta situación a la perfección, rotando a los jugadores para que la acumulación de partidos no sea un problema, sino que una virtud para que todos gocen de minutos y el ritmo competitivo no decaiga en ningún momento.

Por su parte, el conjunto extremeño llegará a esta cita estando invicto en el campeonato liguero. Aun así, la distancia de siete puntos habla por sí sola, aunque también ejemplifica el buen trabajo que ha realizado el Cacereño en este primer tramo de la temporada regular, ya que es el primero del resto, acumulando seis empates y cuatro victorias. Lo cierto es que la temporada no pudo comenzar mejor para el cuadro natural de Cáceres con tres victorias consecutivas frente a Vélez, Xerez Deportivo y Cádiz B que le llevó a poder aguantar la terna por el primer puesto con el Córdoba en gran parte del inicio del curso. Sin embargo, la falta contundencia defensiva acusada por los pupilos de Julio Cobos se fue haciendo cada vez más presente, destacando el hecho de que tan solo han dejado su portería a cero en tres encuentros.

Otro aspecto positivo que ha llevado a la segunda posición al Cacereño es que ha podido anotar en todos y cada uno de los partidos disputados en liga hasta el momento. Estos puntos sobresalen en un cuadro dirigido por Julio Cobos que ha logrado mantenerse en los puertos altos de la tabla, aunque cada vez a más distancia del líder. Los datos hablan por sí solos, y el plantel extremeño tan solo ha logrado vencer en un partido de los últimos siete disputados, siendo curiosamente frente al Tamaraceite, único conjunto que ha logrado sumar puntos frente al Córdoba esta temporada. Los seis empates cosechados frente a Coria, Don Benito, San Fernando, Mensajero, Antequera y San Roque Lepe han acabado descolgando a los de Cáceres de la lucha por el primer puesto, aunque llegan a El Arcángel en busca de recortar esta distancia.