De las Cuevas recala en el Orihuela CF de Segunda RFEF

Faltaban muy pocos ex del Córdoba CF por encontrar acomodo. Casi toda la plantilla del curso pasado ya tiene nuevo destino, al tiempo que dos exjugadores relevantes del plantel aún se encontraban sin equipo. Y no unos cualquiera, ya que ni Javi Flores ni De las Cuevas habían confirmado hasta este jueves sus nuevos desafíos. Bien es cierto que el centrocampista de Fátima todavía no se ha pronunciado y continúa centrado en su campus, mientras que el alicantino sí que ha decidido al fin dónde jugará la próxima campaña. En efecto, a última hora de este jueves se oficializó la incorporación del extremo con el Orihuela CF de cara a la temporada 2023-24, una entidad que milita actualmente en la Segunda RFEF, por lo que el exblanquiverde baja un escalón y competirá de nuevo en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Sea como sea, lo que es innegable es que De las Cuevas quedará ya para siempre en la lista de futbolistas históricos del club cordobesista. De hecho, es el único jugador que se mantuvo el pasado año de la época de Segunda División y el que más récords ha sumado con la blanquiverde durante los últimos cursos. En las cinco campañas que ha pasado en Córdoba, el alicantino ha vivido de todo, desde descensos hasta temporadas de absoluto éxito como la 2021-22, cuando los califas ascendieron desde Segunda RFEF y conquistaron la Copa RFEF, hazaña que podría replicar igualmente en la entidad de su tierra.

Igualmente, el extremo ha vivido su etapa de mayor acierto ofensiva en el club cordobesista, donde suma cerca de 150 partidos y casi 40 goles en cinco temporadas. Su mejor año fue, precisamente, el de la promoción a Primera RFEF, pues facturó 13 dianas, al tiempo que el año pasado participó en 38 encuentros y firmó 5 tantos. Ahora, a sus 37 años, regresa a su tierra para seguir ofreciendo fútbol.