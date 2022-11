De las Cuevas: “Este equipo tiene mucha hambre”

Un nuevo duelo de altura el que disputará el Córdoba CF en un escenario que es de superior categoría sin ninguna duda. Tras conseguir una nueva remontada frente al CD Badajoz, el conjunto blanquiverde sigue con su particular Everest durante los meses de noviembre y diciembre y esta vez tendrá que afrontar la segunda salida de manera consecutiva ante uno de los aspirantes a luchar por esa primera plaza del Grupo I de Primera RFEF. El Deportivo de La Coruña recibe este sábado a un conjunto blanquiverde en plena racha positiva. A modo de previa, el jugador Miguel de las Cuevas ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que este será un encuentro complicado, en el que el cuadro califa saldrá con la intención de “abrir brecha” con sus perseguidores más inmediatos.

En primera instancia, el profesional blanquiverde ha subrayado que este será un partido “bonito” entre dos equipos que, “por circunstancias”, “están en esta categoría”. “Vamos a ver un amiente espectacular y nosotros llegamos con la racha de estar lideres. Ellos vienen de una buena dinámica. El cambio de entrenador les ha afectado para bien y va a ser un partido disputado. Al final, este partido les gusta jugar a todos los futbolistas y seguro que se va a ver un buen partido”, añade un Miguel de las Cuevas que también ha incidido en el no ascenso del Deportivo de La Coruña en la temporada anterior. “Nosotros somos en ese sentido un club parecido, con mucha masa social que cuando te metes en estas categorías tan difíciles, como no salgas pronto, te cuesta mucho. Como no mantengas una regularidad como la mantuvimos nosotros el año pasado, pues siempre se aprieta. Nosotros hemos empezado bien, nuestro objetivo es conseguir en navidad mucho puntos y a ver si podemos abrir una brecha con el segundo”.

Por otro lado, el alicantino ha admitido que el Córdoba CF tiene que salir a Riazor “a disfrutar”, además de tener “calma y cabeza fría” porque la presión “la van a tener ellos”. “Al final viene el líder y para ellos no perder sería un buen resultado, pero jugando en casa siempre existe esa exigencia. El de casa tiene un plus más, pero nosotros iremos con la intención de abrir brecha. El Depor estará arriba por plantilla y por el mercado de enero que se podrán reforzar. No nos van a quitar estos puntos y si podemos sumar pues mucho mejor”. Entretanto, De las Cuevas ha recalcado que el vestuario blanquiverde está preparado para afrontar un reto mayúsculo. “Tenemos la tranquilidad de que si empezamos perdiendo pues le da la vuelta. En el fútbol eso es muy complicado y también es que el equipo tiene mucha pólvora. Si estamos acertados, lo normal es que ganemos. Sabemos de la dificultad que hay porque lo que estamos haciendo no es fácil. Este equipo tiene mucha hambre y el equipo piensa en este domingo, no más allá”.

Asimismo, Miguel de las Cuevas ha desgranado las virtudes y algún que otro defecto de un Deportivo de La Coruña que “sufre sin balón”. “Sabemos que es un equipo que en casa aprieta mucho, que llevan el peso del partido. Le meten mucha intensidad y ritmo de partido, tenemos que jugar con la presión que pueden tener ellos. Tienen a gente con mucho gol arriba. Será un partido bonito entre dos equipos que ojalá estén en Segunda División”, apunta un blanquiverde que ha querido hablar sobre la renovación anunciada por Javier González Calvo, aunque sin entrar en detalles. “Le hemos dado la enhorabuena. Siempre que viene una noticia así es una alegría. Está haciendo una buena temporada, una buena campaña y los mas veteranos siempre decimos que nos tienen que dar las gracias a nosotros (risas). Es una alegría que vengan muchas renovaciones porque lo que es un secreto es mantener la base y ojalá venga más de estas”, culmina.